Умер известный музыкальный продюсер Фил Спектор
17.01.2021, 20:06,
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Американский музыкальный продюсер Фил Спектор умер 16 января, отбывая тюремный срок за убийство. Ему был 81 год. Об этом сообщает BBC News.
В департаменте исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии рассказали, что он умер естественной смертью 16 января в 18.35 в больнице.
Официальную причину смерти определит судмедэксперт шерифа округа Сан-Хоакин, добавили в ведомстве.
Спектор преобразовал поп-музыку записями стены звука (специфической техники записи и аранжировки музыки). Он работал с Beatles, Righteous Brothers, Айком и Тиной Тернерами.
В 2009 году он был осужден за убийство голливудской актрисы Ланы Кларксон в 2003 году.
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