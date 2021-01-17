“Наливные ляхи и пухлые щеки”: Настя Ивлеева удивила подписчиков архивными фотоснимками

17.01.2021, 20:02, Разное

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Популярная ведущая и инста-блогер Настя Ивлеева разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж из шести архивных снимков, на которых она изображена задолго до обретения ей современной популярности. Изображения знаменитости вызвали у её фолловеров умиление и восторг.

Как пояснила хозяйка аккаунта, поводом для опубликования забавных снимков стала чистка фотопленки в период некоторого недомогания. И, поскольку большая часть поклонников знает красотку по уже свежим фотографиям, она решила побаловать посетителей микроблога раритетными кадрами. По словам Насти Ивлеева, первый снимок из коллажа является праздничным и был снят более восьми лет назад, когда будущая звезда отмечала свое 21-летие. “Остальные, где у меня черные волосы, наливные ляхи и пухлые щеки, это я только переехала в Мск. 2015 год!” – продолжила свой рассказ инстадива. К слову, пара фотографий была снята Ивлеевой в компании своей подруги в преддверии концерта певца Егора Крида, который, впрочем, так и не состоялся. Последнее же фото демонстрирует сон красавицы, задремавшей где-то в общественном транспорте. “Прикол, конечно!” – резюмировала эффект своей публикации ведущая.

Практически все подписчики наградили фотоколлаж изрядной порцией комплиментов. Многие из поклонников, к слову, отметили, что темный цвет волос идет их любимице особенно хорошо. Стоит отметить, что уже за первые часы пост набрал более 800 тысяч “лайков”.