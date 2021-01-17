 

“Наливные ляхи и пухлые щеки”: Настя Ивлеева удивила подписчиков архивными фотоснимками

17.01.2021, 20:02, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная ведущая и инста-блогер Настя Ивлеева разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж из шести архивных снимков, на которых она изображена задолго до обретения ей современной популярности. Изображения знаменитости вызвали у её фолловеров умиление и восторг.
Как пояснила хозяйка аккаунта, поводом для опубликования забавных снимков стала чистка фотопленки в период некоторого недомогания. И, поскольку большая часть поклонников знает красотку по уже свежим фотографиям, она решила побаловать посетителей микроблога раритетными кадрами. По словам Насти Ивлеева, первый снимок из коллажа является праздничным и был снят более восьми лет назад, когда будущая звезда отмечала свое 21-летие. “Остальные, где у меня черные волосы, наливные ляхи и пухлые щеки, это я только переехала в Мск. 2015 год!” – продолжила свой рассказ инстадива. К слову, пара фотографий была снята Ивлеевой в компании своей подруги в преддверии концерта певца Егора Крида, который, впрочем, так и не состоялся. Последнее же фото демонстрирует сон красавицы, задремавшей где-то в общественном транспорте. “Прикол, конечно!” – резюмировала эффект своей публикации ведущая.

Практически все подписчики наградили фотоколлаж изрядной порцией комплиментов. Многие из поклонников, к слову, отметили, что темный цвет волос идет их любимице особенно хорошо. Стоит отметить, что уже за первые часы пост набрал более 800 тысяч “лайков”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Российские миротворцы — людям у «пороховой бочки»: «Ребята, выдохните»

22.07 / Иван Охлобыстин назвал главные жизненные задачи жен: «Женщина вянет в равнодушии»

04.08 / Дочь Толкалиной и Кончаловского дебютировала в кино

07.07 / Песков высказался о задержании советника главы “Роскосмоса”

20.07 / Коронавирус нашли в крови донора, симптомы болезни у которого исчезли 40 дней назад

14.07 / В вечернем платье и медицинской маске: королева Летиция на гала-вечере для журналистов

02.12 / Мнение: Запрет посуточной аренды, испанский детский сад и коронавирус на Госуслугах

06.07 / Маленький мальчик уже 2 года боится большого черного медведя, которого его мама не видит

27.10 / Пульсоксиметр: что важно знать об этом приборе

13.10 / Мнение: Средневековый город, который российские чиновники разрушили до основания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска