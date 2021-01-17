Актер Максим Матвеев резко ответил на критику в свой адрес

17.01.2021, 20:02, Разное

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Максим Матвеев редко комментирует свою личную жизнь и не вступает в перепалки с хейтерами. Но недавно актер не выдержал и резко ответил в микроблоге Instagram на критику в свой адрес.

Супруг Елизаветы Бояркой признался, что в последнее время он начал замечать возросшее количество негативных комментариев в адрес своей семьи. Его недавние посты стали «красной тряпкой» для «моралистов, которые знают, как ему лучше жить, как выглядеть, как лечиться и как быть привлекательным. Эти люди, по словам Максима Матвеева, считают, что они вправе его учить и давать непрошенные советы. Актер вспомнил, что когда он жил в Саратове, то его часто критиковали по поводу внешнего вида. Тогда он носил длинные волосы и слушал русский рок. Часто будущему артисту приходилось сталкиваться с проявлениями агрессии во дворе, когда его «загоняли в угол и пытались обрить с помощью перочинного ножа, острой консервной банки или заточенной ложки». Иногда его просто били, чтобы выплеснуть скопившийся негатив, так как не желали принимать человеческое разнообразие в мире.

Максим Матвеев пояснил эту историю из жизни, так как считает, что у поведения на улице и у «моралистических» комментариев одна природа. По словам актера, эти люди были недолюбленными детьми, поэтому во взрослой жизни «включили» режим агрессии ко всему миру. Муж Елизаветы Боярской признался, что «особо ярых учителей» он заблокировал, а остальным, которые готовы слышать, он пожелал «сил принять самих себя». Артист театра и кино убежден, что «мир настолько разнообразен и ярок, что представление хейтеров о нем никогда не впишется в их сознание». Поэтому, Максим Матвеев призывает всех быть добрее и не тратить свое время на «моралитэ».