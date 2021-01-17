 

“Проблема в вас самих”: Анастасия Решетова достойно ответила на нападки хейтера

17.01.2021, 20:02, Разное
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Популярная модель Анастасия Решетова, являющаяся экс-супругой рэп-исполнителя Тимати, недавно провела в разделе Stories своего микроблога в Instagram интерактивное общение с подписчиками, в ходе которого ответила на ряд вопросов о своей личной жизни. Получив обвинительную реплику от одного из хейтеров, знаменитость ответила обидчику весьма адекватно.
Большинство вопросов фолловеров касалось бизнеса и личных обстоятельств, однако в определенный момент красавица получила упрек одного из посетителей микроблога в желании казаться “умной и прокаченной”, не обладая при этом соответствующими достойными качествами. Анастасия Решетова посчитала нужным ответить хейтеру и высказала собственное видение своего личного поведения. “Я уже прошла тот период, когда мне хотелось кем-то казаться. Я делаю то, что мне по кайфу и желания кому-то что-то доказать нет. Это называется гармония с собой”, – эффектно парировала она. К слову, упомянутые предложения модель сопровождала “насмешливыми скобками”, что продемонстрировало её иронию и самообладание.

К слову, хозяйка аккаунта решила не останавливаться на простом ответе и дала автору вопроса свои рекомендации. “Подумайте лучше о себе. Если вы видите это в других людях, возможно, проблема в вас самих, так как, если бы у вас было все хорошо, то этот комментарий бы вы не оставили”, – резюмировала Решетова.



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