Мнение: Дома с гаражами в СССР, нападение на «Сталин-донер» и доктрина ограниченного суверенитета

17.01.2021, 19:50, Разное

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1. «Их нравы». Внук шутит над дедом, издавая звуки неисправного двигателя. Дед безуспешно пытается найти причину поломки, прислушиваясь шуму мотора. Кто-то считает семейную сценку милой, другие возмущаются наглостью молодого поколения.

Скажите, коллеги, а почему в СССР строили так мало домов со встроенным гаражом-мастерской? Ведь советские люди славились своими умелыми руками, и я уверен, что хорошо оснащённую мастерскую под домом хотели бы иметь десятки миллионов наших сограждан:

https://9gag.com/gag/abV5KqE

2. Нападение на сталинскую шаверму в Москве:

https://lenta.ru/news/2021/01/16/stalin_doner/

Группа неизвестных совершила налет на кафе Stalin Doner, где продавали шаурму. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала его владелец Станислав Вольтман в субботу, 16 января.

По его словам, на заведение, находящееся в московском Коптево, напали рано утром, около 4:30. Трое мужчин в капюшонах и масках стали громить вывеску и логотип места, названного в честь Иосифа Сталина.

Вольтман добавил, что с собой неизвестные взяли лестницу и инструменты. За 20 минут они разбили вывеску и стекла, однако потом собрали мусор и осколки от фасада. Лишь после этого хулиганы ушли.

Кто же стоит за этим погромом? Полагаю, основные версии по данному происшествию будут такие:

А. Владельцы решили резко усилить накал пиара на скандальной теме.

Б. Коммунисты решили устроить провокацию, чтобы иметь предлог для ответа.

В. Возмущённый народ решил напомнить о своём истинном отношении к коммунистам.

Г. Возмущённые коммунисты оскорбились осквернением памяти любимого вождя.

Д. Коварный режим приказал убрать имя Сталина любой ценой.

Е. Разгневанные местные власти решили отплатить владельцу заведения за ту головную боль, которая внезапно свалилась на их голову.

Ё. Капиталисты начали душить коммунистический бизнес.

Ж. Владельцы решили красиво свернуть проект, но так, чтобы они не выглядели проигравшими.

3. Великобритания вышла из Евросоюза, но суверенитета так и не обрела, превратившись в экономическом отношении в подобие восточноевропейской соцстраны, зависимой от Советского Союза:

https://t.me/crimsondigest/1241

Bloomberg сообщает: “Министр французского правительства по делам Евросоюза заявил, что Великобритания не является «полностью суверенной» после развода с Евросоюзом, потому что ей все еще необходимо следовать правилам блока, чтобы сохранить доступ к европейскому рынку”:

https://twitter.com/business/status/1348715591817949190

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-11/u-k-not-fully-sovereign-after-brexit-french-eu-minister-says

Полная цитата (найдена в другом источнике) от главного французского чиновника по “европейским делам” Клемента Бона: «Нет доступа Великобритании на рынок Евросоюза без соблюдения наших правил, [и есть] массовая критика британских рыбаков против этого соглашения [по Брекзиту]. Это далеко от обещанного полного суверенитета. Это должно заставить вас задуматься».

А как называется страна с “урезанным суверенитетом”? Неужели месье Бон цитирует доктрину “ограниченного суверенитета социалистических стран”, которая была сформулирована для обоснования действий СССР в 1968? Думаю, нет. Но параллель красивая. Британцам впрочем, и без аллюзии на Брежнева, что называется “зайдет” и “заставит задуматься”, прямо как предлагает французский чиновник.

Кстати, России эту схему “Доступ на российский рынок ТОЛЬКО в случае отказа (в нашу пользу) от некоторых элементов суверенитета” – нужно перенять, объявить европейским стандартом поведения (что правда!) и сообщить некоторым лимитрофам: “то что хорошо для Великобритании (вы же любите и уважаете Великобританию, да?) – будет однозначно хорошо и для вас!”

Жаль, что Советский Союз и Восточный блок развалились не по образцу нынешнего Евросоюза, а быстро рухнули за какие-то пару лет.

Если бы коммунистические менеджеры не сдавали всё и вся за обещания дружбы от Запада, а проявили бы на переговорах такое же зубодробительное упорство, как нынешние евробюрократы, то, как максимум, границы России сегодня были бы несколько иными, а как минимум, мы бы не понесли столь серьёзных экономических и репутационных потерь.