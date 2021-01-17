Личное: “Как вы писали…”

17.01.2021, 19:40, Разное

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Если вы читаете мой блог, чтобы найти в нем описание багов своих партнеров, это плохая ситуация.

Если вы все время ищете ошибки других по отношению к вам, значит ваш локус не просто внешний, это значит вы не можете отличить себя и другого, вам кажется, что вы можете исправить его ошибки, что вы можете действовать за него: любить себя лучше, вкладываться в себя больше, создавать себе комфорт его силами.

Фокус у вас на себе, но вам кажется, что это его фокус, он должен держать фокус на вас, вы как бы держите его фокус за него. И от вашего локуса контроля совсем ничего не остается при таком слиянии границ.

dona_bellla

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Нам с мужем 27 лет, есть дочь, сейчас я на 6м месяце Беременности. Вместе 8 лет, в браке 4 года.

Прошу помочь увидеть, что я могу сделать в сложившейся ситуации, чтобы сохранить брак?

Проблема у нас в сексуальных отношениях.

Как вы писали в посте про фокус, когда муж настаивает на сексе, жена соглашается, тк боится его гнева, но потом появляется отвращение к сексу. У нас эта ситуация развивалась достаточно давно, он хотел всегда, я редко.

(Автор думает, что в историях про отвращение женщин к сексу, косяки у мужчин. Но если бы она поменяла партнеров местами и представила бы, что ее муж пишет письмо о своем отвращении к сексу с ней, у нее навернулись бы слезы обиды и она стала бы мстительно придумывать, как она сбежит в ночь с дочкой и беременным животом, а он будет плакать, скучать и мечтать о сексе с ней. То же самое было бы и с ней, если бы муж ее завтра бросил или нашел себе другую. Она бы плакала и сокрушалась, почему же не ценила его желание)

Последний год совсем редко, на эту тему появились конфликты, претензии. Мои уступки и его настойчивость привели к полному отвращению от секса. Мужа люблю, а он меня, дети желанные, все хорошо с работами, доходом, оба хотим сохранить отношения.

(Сейчас, когда автор беременна, у нее есть нормальный повод не заниматься сексом. Но каждый человек, который демонстрирует отвращение к сексуальным потребностям партнера, должен знать, что плюс этого партнера может начать расти. Он субъект и у него есть не только чувство достоинства, но и свои желания, вы не можете проявлять отвращения к его желаниям, надеясь при этом сохранить его любовь и сделать его удобным для себя)

В последнее время стало совсем плохо, я не хочу никогда, последние полгода секс раз в месяц, и это просто ужасно, я жду, когда все закончится и уже даже не могу этот скрыть, ни до, ни вовремя, ни после, и в итоге оба только злимся.

(Автор, это часто начало конца. Главное – осознавать свою ответственность и не думать, что муж обязан смириться и продолжать вас любить как раньше. Он не обязан, он будет искать компромисс между своими потребностями и желанием сохранить семью, и неизвестно, найдет ли и какой)

Муж злится и обижается, я злюсь и обижаюсь, ещё чувствую вину и хочу сгладить ситуацию, то пытаюсь компенсировать вложениями в других сферах, то стараюсь настроить себя на секс, получается все реже, последние полгода настрой не получается совсем. И чем меньше я хочу, тем больше хочет он.

Как можно выйти из этого состояния фрустрации в сексе?

(Поправив локус контроля. Для этого перестать подмечать ошибки мужа, анализировать как он не прав по отношению к вам. Принять как условие его сексуальное желание и думать, что вы можете с этим делать или не делать. Обижаться и злиться вам не на что, вину испытывать бесполезно, от виноватости вы сексуальней не станете. Попробуйте настроить мужа на то, что беременной женщине и женщине с грудным младенцем секс может быть неприятен и неполезен. Но делайте это с уважением к нему и с благодарностью, что он хочет секса с вами, а не ищет подружек на стороне. Так вы начнете ценить его либидо и перестанете его хотя бы обижать, если и не будете удовлетворять. Отвращение в данном случае – косяк, и вы должны это осознать. Друзья, всем хорошо понятно, почему косяк?)

Спасибо вам за все!

(Фрустрация у автора, в основном, не из-за щипцов мужа. Фрустрация ее от слияния с ним. Она настолько считает его собой, что не может с ним спать. Она не хочет спать с женщиной, а мужского в муже она не ощущает, ведь он – это она, сестра-близнец, ее зеркальная половинка. Вот в чем проблема таких жен в слиянии, особенно белладонн, они не могут увидеть в родном муже мужчину, пока он не уйдет или не изменит. Тогда видят, но толку уже мало. Понимаете, друзья, как выходить из такого слияния и как это снизит фрустрацию в сексе?)