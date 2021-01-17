Венедиктов объяснил манипуляции Лукашенко с конституционной реформой: Он виляет, а его давят

17.01.2021, 19:34, Разное

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Теперь уже стало очевидно, что Александр Лукашенко отложил конституционную реформу в долгий ящик. Белорусский президент намерен сделать все, что сохранить существующее положение вещей на политическом поле.

Главный редактор радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов объяснил выбранную Александром Лукашенко тактику. Журналист сообщил, что Батька не желает ничего менять. Венедиктов отметил, что протестной части белорусского общества сейчас необходимо продвигать требование не только по поводу чемпионата мира по хоккею. Самое время для того, чтобы высказываться по конституционному вопросу, добавил он. Кроме того, нужно призвать Лукашенко освободить всех политзаключенных, считает журналист.

Венедиктов выразил мнение, что вокруг Лукашенко сконцентрированы три силы. Речь идет о коллективном Западе, России и о протестной прослойке населения. Что касается Москвы, то российские партнеры заинтересованы в том, чтобы политический кризис сошел на нет в течение полутора лет. Главред “Эха Москвы” назвал это одним из способов давления. Помимо Кремля на Лукашенко давит Запад. Примером этому служит история с чемпионатом мира по хоккею, подчеркнул Алексей Алексеевич.

По мнению Венедиктова, в сложившихся обстоятельствах Лукашенко просто вынужден “вилять”. “Это его работа”, – резюмировал главред “Эха Москвы”.