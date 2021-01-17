Мнение: Ветеринарное сообщество

17.01.2021, 19:30, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вакцинацию от коронавируса нужно принудительно проводить среди всего населения России. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов.

«Потенциал у коронавируса есть. Поэтому бороться с ним надо самыми серьезными методами. Если есть железная уверенность в том, что применяемые вакцины эффективны, за исключением медицинских противопоказаний, вакцинировать нужно всех поголовно. В принудительном порядке», — заявил Чепурнов.

Вирусолог привел в пример вспышку оспы в Москве в 1959—1960 годах. Тогда, по его словам, благодаря принудительной массовой вакцинации удалось избежать серьезных последствий. «Оспа, конечно, вещь пострашнее, чем коронавирус. Но ведь нас и коронавирус уже серьезно достал», — добавил врач.

Это вполне очевидный и яркий пример того, что медики, получив в ходе нынешней волны террора политическую субъектность, сделают всё, чтобы остаться в этом качестве. Решения, которые предлагаются в данном случае – уже не медицинские. Это чистой воды политическое решение, связанное с чрезвычайными и экстренными мерами, сравнимыми с состоянием войны.

Подобные предложения полностью соответствуют методике "осажденной крепости", когда для сохранения власти обанкротившиеся режимы переводят внимание и "стрелки" на внешних и внутренних врагов. Некогда заниматься мелочами, когда враг на пороге. А потому – любой, кто усомниться в праве режима на власть – сам враг.

Логика политизированных медиков аналогична: во имя спасения человечества нужно немножечко поступиться правами и свободами. А с учетом того, что именно медики намерены уточнять уровень и степень безопасности, то эта музыка обещает быть вечной.

Не бывает безбрежной свободы, как невозможно обеспечить полную безопасность. Нормальная жизнь – это всегда баланс между необходимым ущемлением прав и свобод и безопасностью. Когда этот баланс смещается в какую-то сторону (естественно, в ущерб другой), система входит в неустойчивое положение. И чем дальше смещается этот баланс, тем более опасно отклонение социума от нормы. Что чревато непредсказуемым развитием ситуации.

Но медики, получив субъектность, получили и доступ к распределению ресурса. А потому – прочь сомнения. Чрезвычайное положение становится для них ресурсным пастбищем. Очевидный пример поговорки "кому война, а кому мать родна".

Один нюанс: коронавирус – это не чума и не оспа. И не лихорадка Эбола. И не Т-вирус из "Обители зла". Это банальный ОРВИ, к которому медицина оказалась не готова. И вместо того, чтобы реагировать на базовую причину неготовности – развал самой системы здравоохранения – медики предлагают лечить не причину, а ее следствия. Если они так лечат болезни, забивая симптомы, но не ликвидируя саму причину заболевания – то это показатель их профессиональной непригодности. Автор предложения о принудительной вакцинации в их числе. Логично было бы предложить ему сменить амплуа и перейти в более подходящую для него область деятельности – в ветеринарию, к примеру. Хотя животных тоже жалко.

—