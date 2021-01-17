Мнение: Ответы на вопросы

17.01.2021, 18:14, Разное

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Продолжаю отвечать на вопросы читателей заданные вот в этой теме https://colonelcassad.livejournal.com/6471322.html.

Вторая часть ответов. Первая тут https://colonelcassad.livejournal.com/6482210.html

Продолжаем.

Добрый день, Полковник!

По вашим заметкам очевидно, что у вас исключительно черно-белое видение происходящего у нас в стране: Лукашенко и его свита – белые, а оппозиция черные. Лукашенко вы всячески выгораживаете и закрываете глаза на весь беспредел что он творит в стране, и при этом любые действия оппозиции трактуются только в негативном ключе. Вы упрекаете оппозицию, что она находится якобы под управлением "Запада", при этом ни разу не упомянули, что действия Лукашенко просто не оставили ей выбора. Ведь у нас все политики, посмевшие посягнуть на пост Президента, немедленно подвергаются репрессиям. И примеров тому масса, просто 100% конкурентов или сидят, или как-то успели убежать из страны, или убиты (типа, числятся "пропавшим без вести"). У нас никому невозможно выйграть выборы у Лукашенко априори, он и его аппарат просто не позволят, задействуя все имеющиеся у них рычаги (от наезда силовиков до прямой фальсификации результатов). А вот если бы этого давления и угрозы жизни не было, то никто бы никуда не уезжал, и не надо было бы ничего придумывать про "управление оппозиции иностранными разведками", мечтающие нагадить России. Лукашенко сам доводит до этого своими методами правления.

Вопрос такой: чем это (ваша однобокая интерпретация происходящего) обусловлено? Ведь даже ваш кумир Ленин примерно в тех же условиях был вынужден скрываться заграницей, готовя революцию, а потом триумфально вернулся. "Это другое" тут не прокатит.

P.S. Действия России вообще и Ваши статьи в частности, увы, разжигают межнациональную рознь. Если до выборов большинство населения благожелательно относилось к России, то теперь рейтинг доверия стремительно падает. Честно говоря непонятен ваш выбор – вам важнее Лукашенко у власти, чем дружелюбно настроенный к вам народ. Если Россия считает, что с Лукашенко можно договариваться, то что она будет делать когда его не станет? Ведь Россия делает все, чтоб белорусы к ней стали относиться так же, как и украинцы. Очень странно все это.

В отношении цветных сценариев у меня все довольно просто. Поэтому когда Лукашенко гоняет змагаров в Белоруссии для меня это фактически иллюстрация того, что должен был сделать, но не сделал Янукович на Украине. Поэтому для меня нет принципиальной разницы между белорусскими змагарами и евромайданом. Как осенью отлично показала Тихановская, она обслуживает те же самые силы, которые довели до гражданской войны на Украине. Поэтому к действиям ОМОНа я отношусь с пониманием, хотя и вполне могу указать на определенные перегибы (по большей части ненужные и опасные скорее для самой власти) и серьезные косяки КГБ или МВД Белоруссии. В выборе Батька vs. Змагары выбор для меня самоочевиден. После неудачной попытки цветной революции, вполне логично, что гайки закрутят до упора – мягкая автократия стала более жесткой автократией. Разница между змагарами и большевиками достаточно очевидна – большевики создавали принципиально новый проект (и создали) в интересах большинства – змагары лишь идут по пути таких же "борцов за свободу" из Сербии, Грузии, Украины, Киргизии и т.п. Я все это уже видел не раз – нигде не стало лучше, потому что нет цели сделать лучше. Есть цель любой ценой "свергнуть диктатора" и "жить как в Европе".

Когда вместо "Европы" прилетает резиновой дубинкой по лбу, начинается плач "Как так!" И тут разница в том, что где-то на резиновой дубинке все останавливается (а где-то и на пулемете, но Батька без этого обходится – а ведь есть иные примеры, Андижан, например, или Тянаньмэнь), а где-то власти прогибаются и "свобода торжествует". Вот только что-то не видать успешных примеров после таких "перемог" – одно дерьмо, на фоне которого старый уставший и потерявший былую хватку автократ типа Батьки, начинает выглядеть былинным благодетелем. Кто-то считает, что уж на этот раз все будет по другому. Я же смотрю на Тихановскую в обнимку с французским кабинетным убийцей и понимаю, что будет именно так как обычно. Поэтому Батьке могу пожелать загнать змагаров за поребрик, а также озаботиться вопросами преемственности власти, ибо как раньше управлять он уже очевидно не может и что-то действительно надо менять сверху, пока еще такая возможность есть. Если же выводов не сделает, то в следующий раз, российская помощь может запоздать, а система действительно рухнет и наступит царство белорусской гидности под коллаборационистскими флагами, после чего начнут вздыхать, что Батька вообше либеральничал и надо было сразу белорусский Тянаньмэнь устраивать.

На уровень доверия любителей мотылять под коллаборационистскими флагами мни лично как-то пофиг – интерес к их доверию у меня примерно такой же, как интерес к доверию ко мне или к РФ со стороны "Евросолидарности", "Правого Сектора" или "Свободы". Я своей позиции на этот счет не скрывал и не скрываю и намерен придерживатся ее и далее. От того будет ли править Батька или не будет – она не изменится, точно также, как не изменилось за 10 лет мое отношение к Каддафи. Это мировоззренческий вопрос и моя персональная позиция. Поэтому на Украине я выступаю против евромайдана. Поэтому в Ливии я поддерживал Каддафи, в Сирии Асада, а в Венесуэле Мадуро. Я ничем не могу помочь тем, кого мой подход не устраивает – значит наши взгляды на мир и на жизнь предельно полярны. Ну а то, что вы мне сейчас пишите, я еще в 2014-м году почти в тех же самых выражениях слышал от тех, кто топил за евромайдан. Так что если для вас это в новинку, то для меня это очередное дежавю.

Какие ваши любимые Примарх и Легион в Вархаммере?)

Если брать эпоху "Ереси Хоруса" (мне WH30k нравится куда больше, чем WH40к), то Жиллиман (как наименее подверженный подростковым комплексам) и "Лунные волки".(отличная история падения и гибели почти всех знаковых персонажей).

Борис, что думаете о появлении огромного количества "красных" пабликов, которые зачастую ведут себя неадекватно, публикуют информацию и продвигают идеи сомнительного характера тем самым дискредитируя все то хорошее, что было в СССР в частности и саму идею в целом? Заранее спасибо.

Развитие левого движения сейчас в значительной степени находится на кружковой стадии, поэтому появление большого кол-во пабликов, каналов, блогов и прочего, вполне логично, с учетом нарастающего кризиса капитализма. Интерес к коммунистическим и социалистическим идеям растет, отсюда и продолжающиеся вложения государства в антисоветскую и антикоммунистическую пропаганду, а также накат на социлазим и коммунизм со стороны США (не путать с карманными псевдолевыми из демократической партии обслуживающими американский империализм).. Другой вопрос, что среди "новых красных" зачастую люди либо слабо знакомы с теорией, либо погрязли в акционизме, либо предпочитают окукливаться именно как узкие кружки по интересам, которые враждуют между собой за право объявить себя "настоящим коммунистом", чем зачастую вся борьба и ограничивается.

Как представляется, со временем, наиболее толковые будут укрупняться, объединяться, возможно из всего этого и вырастет новая коммунистическая партия (а не очередные борцы с КПРФ, главным делом которых становится размежевание с КПРФ, после чего с активной деятельностью большинство завязывает), которую будет не грех поддерживать или даже вступить в нее. Ну а мусорные каналы и паблики в процессе отомрут. Я предпочитаю обращать внимание на толковых авторов, а мусорный псевдо-коммунистический контент просто пропускаю. Прелесть в том, что сейчас есть широкий выбор, который куда шире, чем скажем в нулевых. Так что отчасти это издержки роста. Ну и плюс к этому, есть уже много проверенных временем авторов, которые методично ведут просветительскую и разъяснительную работу.

Думаю бронить квартиру в Алании на лето. Но сомневаюсь – не ухудшаться у нас отношения с "другом" Реджепом, не закроют Турцию, как тогда, после летчиков?

Полагаю, в силу характера отношений РФ и ТУрции, а также столкновения их интересов на различных ТВД, новые трения между ними неизбежны, но на текущем этапе выгоды от этого сотрудничества по принципу "ничего личного – только бизнес", перевешивают прочие проблемы в отношениях. Рано или поздно это изменится и пути-дороги Турции и РФ разойдутся, но пока что тенденция к подобному оппортунистическому партнерству сохраняется.

Нужно ли (заслуживает ли) реабилитировать Лаврентий Палыча?

Который не кот, а Берия.

И если ответ – да, по всем предъявленным ему обвинениям или только по части?

Полагаю, Берия за свои заслуги вполне достоин реабилитации и пары тройки памятников, отражающих его важнейшие заслуги.

На его счет предлагаю применить ту формулу, которую Мао предложил применять к Сталину – 70% побед, 30% ошибок. Побед у Берия было больше чем ошибок.

Так что к вопросу реабилитации Лаврентия Павловича отношусь положительно.

Вы выложиои ТОП 20 фантастических сериалов в сентябре и обещали ТОП 20 фантастических фильмов.

Но мы их так и не дождались.

Вы ещё планируете выложить их?

Все время либо забываю, либо руки не доходят. Мой косяк, постараюсь исправить в самое ближайшее время.

Подобные висяки обычно возникают при перегруженности различной работой.

Какие места в Крыму самые чистые для отдыха?

Имеются ввиду и море и пляжи.

Лучше ехать на дикие пляжи, за городом. Например отличный пляж в Любимовке (песочный) или за Генуэзские башни в Балаклаеве если идти, то там у моря отличные пляжи с галькой.

Борис, расскажите, сколько вам платит Евгений Пригожин или его структуры?

На текущий момент у меня выходит колонка в ФАН, где за статьи посвященные войнам в Йемене, Ливии, Сирии или Ираке. Например, во вторник выйдет обзор по Йемену. Эти же статьи вы можете прочитать и в данном блоге. По такому же принципу некоторые статьи по Донбассу выходят на ИА "АСД". По схожему принципу в свое время выходили публикации на "Накануне" и т.д. Отношения никогда не выходили за пределы оплаты публикаций статей на сторонних ресурсах.. Если какое-то издание хочет заказать статью для своего ресурса, оно всегда может обратиться ко мне в ЛС и обговорить условия – темы интересующие издания, кол-во знаков, оформление и т.д.. Издания получают эксклюзивные качественные аналитические материалы или же публицистические статьи, читатели могут читать эти материалы бесплатно, я же получаю дополнительную копеечку, при этом раньше эти же материалы я писал в блоге просто так. Так что все довольны. Кроме того, публикации на других ресурсах, вкупе с образовательными услугами, позволяют не заниматься попрошайничеством в блоге и не заваливать блог рекламой, где порой за рекламу всякой туфты можно сразу и быстро заработать куда как больше, нежели за написание статьей.

Что тревожит кота?

Украина. А вот Белоруссия Лаврентия совсем не тревожит. Не понимает ответственность момента.

По каким показателям, вы считаете, можно и нужно оценивать уровень жизни населения конкретных гос-в и регионов?

Количество бедных, доступность образования и медицины, уровень безработицы, качество и доступность продуктовой корзины.

Борис, что скажешь за эпоху мертворожденных?

В целом ряде аспектов пророческая книга. Так сложилось, с Глебом Бобровым довелось познакомиться в 2014-м году.

Человек, которому посчастливилось заглянуть в будущее, хотя до 2014-го года его книга считалась ненаучной фантастикой.

Какие потенциальные векторы развития России после смерти Путина (не важно – физиологической или политической) вы видите и какой вектор кажется вам наиболее вероятным?

Как представляется, пост-путинская Россия будет сильно отличаться от путинской России. У нас сейчас чрезвычайно персонифицированная система, а такие системы редко переживают уход лидера на длительные сроки. Нынешняя возня с Госсоветом представляется попыткой обойти эту проблему и продлить эту систему в будущее как минимум на среднесрочную перспективу. Если не произойдет какого-то слома, то Россия будет оставаться капиталистической имитационной демократией с авторитарным уклоном, которая будет находится в состоянии Холодной войны с США. Это если говорить о перспективах 20х годов.

Какова вероятность, если она вообще есть, что на смену путину придет/придут более либеральные (что ли) люди, и произойдёт перезагрузка отношений Украины с Россией?

При текущих властях на Укриане, никакая перезагрзка невозможна. Этого варианта не существует – "перезагрузка" в текущих реалиях это капитуляция. Разумеется, в актуальных политических элитах РФ есть круги, которые не считают это проблемой – некоторые почти открыто проговариваются на эту тему на последнем Гайдаровском форуме.

Что будет с курсом доллара и евро?

В этом году в свете предстоящих событий в США.

Не думаю, что там будут какие-то совсем уж небывалые флуктуации.

А вот насчет пузыря биткойна я бы подумал.

Как оцениваете меры российского руководства по борьбе с ковидом, в разрезе около 300 тыс. чел. сверхсмертности в 2021 году? Как вообще оцениваете эту цифру? Должны ли быть наказаны руководители страны за такой промежуточный результат эпидемии? Должны ли быть наказаны лидеры ковид-диссидентского движения как пособники? Как оцениваете ведущуюся в соцсетях кампанию по приравниванию опасного вируса к обычной простуде, кому она может быть выгодна? Есть ли примеры допущенной поголовной заболеваемости ковидом медперсонала в других странах (как в регионах РФ осенью)?

Власти действовали в вилке из двух заведомо плохих решений – либо локдаун, либо забить как шведы или бразильцы. В итоге, был выбран курс на некий промежуточный вариант. Идеальный ли он? Нет. Но как представляется, хороших вариантов там изначально не было и власти скорее решали, где хуже последствия. Ну скажем так на фоне США и Бразилии, у нас еще не самые худшие показатели, хотя радоваться я думаю тут особо нечему.

Пока вакцинация добровольная, как можно кого-то наказывать? Каждый сам решает – колоться или нет. А если власти не могут убедить население вакцинироваться, тут не только проблема с ковид-дисидентами, а с недоверием к действиям государства. Если государству доверяют, то диссиденты вряд ли на что-то повлияют.

Уровень доверия будет возможность оценить в ходе вакцинации. Кампанию по приравниванию вируса к обычной простуде можно отнести к воинствующему невежеству – ни один из знакомых врачей не дал оснований сомневаться в том, что это не обычная простуда, а серьезная зараза к которой надо относиться серьезно. Подобные вспышки среди мед.персонала были в США и Бразилии, а также в Италии весной прошлого года.

Если в общем – власти борются с ковидом как могут и умеют, чему мешают в числе прочего последствия "оптимизации медицины" и попытки усидеть сразу на двух стульях. Относительно моего отношения к болезни – отношусь серьезно. Читателям могу лишь пожелать избежать ее или же если не повезло, перенести в легкой форме.

Как оцениваете официальную статистику РФ по ковиду? Не является ли такое искажение данных совершенно новым явлением?

Полагаю, государство говорит далеко не всю правду по этому вопросу. От знакомых врачей в Севастополе знаю, что ситуация с ковидом в городе серьезнее, чем официально говорят. Причины умолчаний думаю понятны – банальные попытки смягчить мрачные новости и недопустить паники. В этих вопросах как раз ничего необычного и этим занимаются все правительства. Ничего нового тут нет.

Прожив по пол жизни в двух различных культурах (советской и американской) не редко сталкивался с практически полной невозможностью понимания сторон в общении. После Одесских событий 2014 года даже близкие друзья распались на два непримеримых лагеря. Современный раскол американского общества на консерваторов и лебералов внес взаимное непонимание и в головы моих родных детей, а чтение литературы по вопросу сталкивает с множественными примерами непонимания внутри одной личности даже в сравнительно вменяемых людях. Так как данный блог служит также полем раздора, то любопытно было бы услышать мнения участниов по поводу того при каких обстоятельствах они бы поменяли свою точку зрения на точку зрения оппонента по самым принципиальным для них самих вопросам. Ведь это именно то, чем занимаются информационные технологии и весь аппарат пропаганды, стараясь поставить нас под свои знамена. Сообщите пожалуйста, как вам эффективно промывать мозги… Со своей стороны отмечу, что очень помогает в этом вопросе синхронизированный, массовый нажим, когда из всех утюгов, а потом из голов родни и друзей начинают сочится одни и те же интерпретации одних и тех же событий. Но лучшим способом для изменения точки зрения, является клиническая депрессия, когда разрушаются все основы смыслов и ценностей.

Лично я уже давно не трачу время на персональные попытки убедить кого-либо в чем-либо. Со временем понимаешь, что это нерациональная трата времени, которое можно потратить на более ценные вещи. Относительно споров, то я в свое время много этим занимался на политических форумах и давно этим наелся. Впрочем, заядлые спорщики могут заниматься этим годами. Но крайне редко кто-то кого-то в чем убеждает.

Британия выделила бюджет на то, чтоб за три месяца склепать "док" фильм про "зверства" России в Крыму и Донбассе и помочь "жертвам", и таким образом поднять вой про "возвращение". Видимо, на манер белых касок. С помощью правительства Украины. Бюджет не абы какой (хотя, возможно просто холопы обязаны будут им клепать за идею, плюс гос поддержка), так что заморачиваться правдоподобностью не будут, но вой поднимут минимум как про новичка. Есть какие-то варианты этому мешать, так чтоб не задним числом?

Такие помои выходили, выходят и будут выходить. Потому что бюджеты на пропаганду выделены и их надо осваивать.

Что делать? Снимать свою пропаганду, разоблачать чужую пропаганду. Обычная рутина информационной войны. Разумеется, желательно многими вопросами заниматья на опережение, а не жалобно оправдываться или что-то объяснять пост-фактум, как у нас частенько бывает.

как по вашему отразится онлайн работа/учоба на урбанизацию. станет ли население мегагородов уменшатся, второй вопрос военный как повлияет появление дешевых и маленких дронов на роль больших авианосцев

Оно уже уменьшилось за счет оттока мигрантов из Средней Азии. Полагаю, после оттока основной массы, наступит стабилизация. Удаленка сама по себе врядли приведет к оттоку – в период пандемии уезжать из мегаполиса в глубинку достаточно накладно.

Авианоснцы строили, строят и будут строить. У Китая их строительство расписано до 2030-го, у США до 2050-го. Франция свой в 2035-м построит. Развитие малых ударных дронов, приведет к тому, что ордер АУГ будет насыщаться средствами поражения малоразмерных дронов, плюс они сами будут выступать в роли их носителей. Дроны не заместят существующие классы кораблей, а расширят их ударный и разведывательный инструментарий.

Тоталитаризм неэффективен.

Один харвестер и пара форвардеров сделают больше, чем тысяча ЗК из барака..

Да и самих форвардеров тоталитаристы делать не умеют.

Так што…

Одно другому не мешает. ЗК будут при любом строе, поэтому их всегда для чего-то можно использовать. Зачем дешевой рабочей силе пропадать? Тем более не стоит абсолютизировать значение труда ЗК для экономических показателей.

Здравствуйте Борис, у меня очень тяжёлая ситуация на работе. Я работаю в нии, у меня самый высокий индекс хирша нашем институте, много публикаций в ведущих иностранных журналах. После смены директора на меня организовали настоящую травлю, что бы пропихнуть на место директора, сына временно исполняющей обязанности. Вы можете опубликовать мою историю в качестве информационной поддержки?

Пришлите свою историю на почту [email protected] Я посмотрю и по возможности, постараюсь помочь.

Доброе утро, Борис Александрович. Читаю ваш журнал с 2014 года. Спасибо вам за ваш труд. У меня три связанных между собой вопроса.

1) Не считаете ли вы, что у нас в стране накопился достаточно большой пласт людей (преимущественно жителей мегаполисов) недовольных длительным президентством Путина? Косвенными признаками этого могут служить – протесты на ДВ, стабильно невысокая явка на выборах, антирейтинги видео выступлений президента в инете, личные наблюдения (я понимаю, что это весьма субъективно).

2) Если предположить, что такой потенциал есть и составляет значительную часть жителей мегаполисов. Не кажется ли вам, что этим могут и воспользуются внешние деструктивные силы (прямая аналогия – вмешательство Польши в Белорусские протесты) ?

3) На ваш взгляд, как действующая власть могла бы снизить напряжённость/купировать данную проблему? (При условии, что вы согласны, что автору вопроса не кажется и проблема действительно есть). Заранее спасибо вам за ответы.

Да, такой пласт людей значителен в крупных городах. Эта проблема схожа с теми проблемами, которые были скажем у Каддафи или Лукашенко, которые смогли повысить уровень жизни в крупных городах, но любви так и не снискали. Лояльность этих групп купить достаточно сложно.

Я бы предположил, что опасность представляют даже не внешние, а внутренние силы, которые могут поддержать подобные протесты. Та же "Семья" например или олигархи, которых у нас якобы нет. И разумеется, такие выступления могут получить поддержку из-за рубежа, как это было в той же Белоруссии.

Ну вполне очевидно, что если стоит цель как-то купировать данные тенденции, то необходимо проводить реформы гос.управления и корректировать экономический курс. Некоторые попытки действовать в этом направлении предпринимаются. С экономикой сложнее в силу объективных обстоятельств и ограничений текущего экономического курса, которые не позволяют расчитывать на существенный экономический рост и кардинальный перелом в вопросах борьбы с бедностью.

Почему на рассматриваете для перехода ВКонтакт?

В ленте ВК что-то найти нереально. ЖЖ привычен и удобен для лонгридов.

Читаю этот блог уже 6 лет. Считаю его одним из наиболее взвешенных (в пределах освещаемых тем).

К сожалению последнее время участились посты непроверенной информации, которая после проверки оказывается фейком. (Чтобы не быть голословным – последний пример https://colonelcassad.livejournal.com/6461315.html).

Что конечно не добавляет доверия к блогу.

Видно, что в некоторых темах автор разбирается на отлично, а в некоторых только удовлетворительно (особенно при разборе источников информации на английском языке).

Хотелось бы пожелать автору уделять больше времени для проверки информации и дальнейших успехов.

Орфографические ошибки, фактические косяки или описки – все это следствие того, что блог ведется в одно лицо, что делает неизбежным определенное количество брака. При текущем формате его ведения ничего с этим поделать нельзя. Нет корректора, нет целой редакции, которая бы собирала и перепроверяла информации. Поэтому все так как есть.

1. как россия выполняет взятые ей обязательства по соблюдению безопасности и прекращению огня в ее зоне ответственности под тель-тамиром и айн-иссой? с учетом обстрела российской военной базы под тель-тамиром.

2. что там в манбидже куда входили сначала турецкая, а потом сирийская армии? а в стертой с земли ракке?

Проблемы решаются договорняками с турками, которые будут продолжать поддавливать курдов. В треугольнике Асад-Эрдоган-курды, курды для РФ наименее значимы, поскольку они плотно лежат под США. Если для вытеснения США из Рожавы потребуется еще одна операция Эрдогана против курдов, РФ и Дамаск закроют на это глаза. Терки в междоусобных отношениях с Эрдоганом, РФ всегда может заиграть, как это уже произошло в Ливии и в Карабахе. В Сирии будет ровно тоже самое. Поэтому курды заглядывая в глаза США, снова играют с огнем, расплата за что будет как обычно кровью, причем расплачиваться будут обычные курды, а не те, кто совместно с американцами занимается присвоением сирийской нефти. На текущем этапе руководство SDF и YPG выступают в роли пособников американских оккупантов. В районе Ракки САА контролирует Табку и дорогу на Айн-Исса. В районе Манбиджа САА контролирует дороги в город с севера, северо-запада и запада. Как показала практика, угроза турецкого наступления, вынуждает SDF допускать САА и ВП РФ для создания кордонов от турок, что приводит к постепенному расширению цепи постов и опорных пунктов вглубь Рожавы, чему мешают США. Вероятность повторения историй с Африном и Рас-аль-Айном весьма велика. Впрочем, курдам не привыкать бегать по этим граблям.

Как вы видите желаемое ближайшее будущее отношений РФ и Украины?

Продолжение использования Украины американцами как плацдарма для антироссийской деятельности и источника различных провокаций. Иного смысла в нынешней Украине просто нет и не предвидится.

Украина не является субъектом этих отношений. Это инструмент с колониальной администрацией. Поэтому разговоры о решение каких-то проблем с Украиной путем переговоров с Украиной, наивны и смешны.

Полковник, каково Ваше отношение к частной собственности?

Например:

а) частная собственность должна быть запрещена полностью (как в позднем СССР)

б) частная собственность может существовать только "для малого бизнеса" – с серьезными ограничениями на величину собственности в частных руках.

в) частная собственность не ограничивается, однако, деятельность частных компаний должна регулироваться государством (как в Китае сейчас).

Мне ближе вариант Б. Тем более, нечто подобное уже существовало при товарище Сталине.

Ну а в целом, частная собственность на средства производства при коммунизме отомрет. Личная же собственность никуда не денется. Некоторые до сих пор продолжают путать эти понятия.

Добрый день. У вас есть мнение по роли народа в развале СССР или ссылки на исследования. Много про предателей. про влияние запада. А вот откуда появились в кратчайшие сроки воры. убийцы. демократы. бизнесмены. любители потреблядства. националисты. скрывались и притворялись? или в условиях развала всегда так? где миллионы умерших за СССР в 1991-1993?

просто в голове не укладывается вчера все рабочие партия образование культура и "вдруг". также как вопрос трансформации русского на украине. вчера русский а сегодня свято верующий в никогда не существующую украину и нацист.

Это следствия деградации КПСС и ослабления советского строя, что началось при Хрущеве и укоренилось при Брежневе.

Развал СССР лишь выплеснул на поверхность всю пену, которая копилась годами. Разумеется, при грамотном управлении кризисом (как это было в Китае), уничтожать страну было совсем не обязательно. Но получилось то что получилось и теперь Китайцы научившись на наших ошибках, показывают, чего мог добиться СССР, если бы не свернул на путь Перестройки и "свободы".

Никогда не стоит недооценивать силу пропаганды, особенно той, которая длится десятилетиями начиняя с детских садов и школ и заканчивая ТВ, церквями и ВУЗами. Нацисты на Украине не появились вдруг, их заботливо вырастили. Во всех смыслах.

Борис, расскажите, пожалуйста, что такое коммунизм и какие инструменты предлагает использовать коммунистическая партия для его построения. Спасибо.

Что такое коммунизм описано в "Манифесте коммунистической партии" и прочих классических работах Маркса, Энгельса, Ленина и последующих теоретиков. Откуда цели и перекочевали в программы классических коммунистических партий. За век там не так, чтобы много что поменялось.

Относительно построения, для начало неплохо бы найти компартию, которая собирается строить коммунизм в классическом понимании.

С этим есть проблемы. Если же говорить про абстрактные методы, то на этапе социализма это безусловно установление диктатуры рабочего класса, ликвидация частной собственности на средства производства, национализация банковской системы и земельных ресурсов и т.д.. Все это мы уже в разных формах видели в разных странах мира, не только у нас. Важно понимать – коммунизм еще нигде не был построен. Мы имели лишь разные форма социализма, которые реализовывали те или иные коммунистические или соц.партии. В текущем своем виде, существующие социалистические режимы я склонен считать деформированным социализмом, которые скорее решает задачи выживания в враждебном окружении, нежели построения коммунизма в его чистом виде.

Борис, расскажи про свой путь, что привело к приверженности социализму и коммунизму?

Какие сложности и минусы видишь, если вдруг завтра в РФ у власти появляется Ленин и начинает строить коммунизм 2.0?

Изучение отечественной истории, чтение отечественных левых и патриотических публицистов 90х, прочтение собрания сочинений Сталина. Если брать 90-е, то из авторов тех лет можно упомянуть – Бушина, Калашникова, Паршева, Кожинова, Кара-Мурзу,

Ленин не появится. Если Россия и вернется на путь построения социализма, то явно не тем путем, которым она прошла в начале 20 века. Изменилась страна, изменился мир, изменились объективные социально-экономические условия, которые породили большевиков и Ленина.

Так что проблемы перед строителями коммунизма будущего будут существенно иными, нежели те, которые стояли перед Лениным, который был продуктом своей эпохи и своего времени. Ну и надеется на то, что придет новый Ленин и все сделает за вас, это такой себе отголосок эсеровской теории "героев и толпы". Большевики на этот вопрос смотрели по иному, считая, что вожди подобные Ленину являются объективным порождением запроса широких народных масс на перемены. Те, кто смогут понять чаяния народных масс, сформулировать их в простую и понятную программу и повести их за собой, и имеют шансы стать новыми вождями.

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