Мнение: Во Внуково будет аншлаг

17.01.2021, 19:10, Разное

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И по Навальному. Почему-то уверен, что во Внуково сегодня, несмотря на все усилия властей (или скорее благодаря им) будет полный аншлаг. Все-таки у нас в России уже очень давно дефицит сильных и именно политических поступков. Народ поедет встречать – это без сомнений. Этот приезд прямо “черту в зубы” – отличный политический жест! Просто – браво.

Дам тут, пожалуй, подходящую по случаю песню:

Надо мной тут кружит воронье,

Только я умирать не спешу.