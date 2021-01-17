 

“Воссоздать релевантную патофизиологию”: Китайские ученые создали искусственный кишечник для изучения коронавируса

17.01.2021, 19:08, Разное
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Китайские исследователи провели исследование, в ходе которого разработали специальное устройство, являющееся искусственным аналогом кишечника человека. Прибор предназначен для изучения воздействия коронавируса на желудочно-кишечный тракт.
Как сообщают специалисты, основной функциональной частью прибора является специальный чип, посредством которого эксперты планируют выполнять мониторинг инфицирования ЖКТ под воздействием SARS-CoV-2 и последующий эффект лечения в условиях, максимально приближенных к реальным. Стоит отметить, что коронавирус, наряду с респираторным направлением, зачастую атакует и желудочно-кишечный тракт, однако это направление терапии на настоящий момент изучено пока слишком мало. В свою очередь, российские коллеги ученых из Поднебесной высоко оценили перспективы будущего использования “искусственного кишечника”, заявив, что изучение воздействия вируса на приборе будет происходить гораздо эффективнее, чем посредством стандартных доклинических исследований на лабораторных животных.

“Нам удалось создать модель кишечника, которая позволяет воссоздать релевантную патофизиологию кишечной инфекции, вызванной коронавирусом”, – резюмировали авторы исследования. Об этом пишет ScienceDirect.



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