Актер Дмитрий Исаев признался, что ему трудно давалось общение с маленьким сыном

17.01.2021, 19:08, Разное

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В одном из интервью Дмитрий Исаев признался, что пережил период сложных отношений с маленьким сыном. Сейчас наследнику актера уже есть лет, и они отлично ладят.

Дмитрий Исаев делает все для того, чтобы у него соблюдался баланс между карьерой и личной жизнью. Свободное время он предпочитает проводить в компании сына. Но, еще пару лет назад у артиста назрели проблемы в общении с четырехлетним ребенком. По его словам, они просто «не могли понять друг друга». Актер признался, что сын «выводил его из себя». Каждый разговор заканчивался тем, что Дмитрию Исаеву приходилось заниматься самоуспокоением и стабилизировать свое эмоциональное состояние. В какой-то момент он осознал, что дальше так продолжаться не может. Артист решил, что нужно детально изучить проблему. Так как он очень скрупулезный человек и даже не берется за новый проект, пока не закончит старый, к вопросу воспитания сына он подошел с полной ответственность.

Как пояснил Дмитрий Исаев, в Сети есть много отличных специалистов, которые могут помочь будущим родителям подготовиться к появлению на свет ребенка. В европейских странах, например, многие пары проходят трехмесячные курсы. Подобные тренинги могут очень помочь будущим отцам, иначе, как считает актер, «мужчины никогда не смогут разобраться с детьми». На данный момент знаменитость признается, что гордится успехами своего ребенка. Сын растет любознательным мальчиком, а Дмитрий Исаев ждет того момента, когда сможет вместе с ним ходить в походы.