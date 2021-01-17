Ученые рассказали о дающих возможность легче изучать языки особенностях организма человека

17.01.2021, 19:08, Разное

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Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, на основании которого выделили особенности человеческого организма, дающие возможность легче изучать иностранные языки. Выяснилось, что способность стать полиглотом может быть заложена на генетическом уровне.

Отправной точкой исследований послужил факт нахождения в 2002 году британскими генетиками так называемого “языкового гена” – FOXP2, локализованного на седьмой хромосоме. Специалисты сообщили, что белок, синтезируемый с его помощью, не принимает участия напрямую в биохимических процессах, однако способен оказывать влияние на функционирование множества других компонентов генома, в том числе – отвечающих за нормальное развитие мозговых отделов, связанных с такими качествами, как координация движений и артикуляция речи. В новом исследовании американские ученые, представляющие Вашингтонский университет, задействовали 44 китайских студента, заданием которых было интенсивное изучение английского языка на протяжении трех недель. У участников эксперимента предварительно был проверен уровень владения языком, для подтверждения отсутствия таких профильных занятий в прошлом. К слову, создана была и контрольная группа, не посещавшая языковые курсы. В ходе научной работы мозг участников подвергался сканированию с целью получения информации о структуре соединений, отвечающих за усвоение пройденного материала. В итоге выяснилось, что в ходе обучения структура белого вещества головного мозга претерпевала изменения.

Изначально процесс запускался на начальном уроке, а прежнего состояния мозг достигал только через несколько дней после окончания учебы. Примечательно, что на нюансы мозговых метаморфоз исследуемых прямое влияние оказывал вариант гена СОМТ, от которого, согласно наблюдений авторов работы, а также от показателя прочности связей белого вещества, в итоге зависела способность к изучению языка. Резюмируя, эксперты выделили пару специфических мутаций, обладатели которых и получили наиболее высокие оценки в ходе аттестации.

Впрочем, как показало другое исследование, проведенное учеными из Гонконга, немного другим является процесс изучения тоновых языков, характерных наличием в них высоты звука как смыслоразличительной единицы. По словам исследователей, наличие полиморфизма rs41310927 дает возможность лучше воспринимать нюансы, но не другую языковую информацию. Подтверждением такой гипотезы стали результаты научной работы с участием 426 носителей кантонского диалекта китайского языка. Подводя итоги, гонконгские специалисты отметили, что особенности ДНК дают возможность выявить, какой же язык является для человека родным. Об этом сообщают РИА Новости.