Мнение: К нам приехал, к нам приехал – Леша “президент России”, дорогооооййй!..

17.01.2021, 19:02, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Нет, еще не приехал, вроде как ожидается в 19-20 по Москве. Но шухер уже начался, если это можно назвать таким образом. Однако, сейчас я не об этом хочу поговорить.

Интересует, как обычно – ну, приедет сейчас, присядет, будет как Надя Савченко или "режиссер" из Украины Сенцов – нахрен никому не нужен. Дальше-то что?

Опять же, я не про новый проект "Наш президент теперь будет Жена Навального" – есть так должность оказывается, но еще раз – что дальше?

За всеми этими разговорами про посадят Навального или не посадят – уже выморозилась вся суть. Вот, товарищ Гозман, пишет на "Эхо Москвы", что Лешка – наш президент. А почему?

Навальный – гений управления? Если убрать хомячковые стада – нет.

Навальный много знает, имеет огромный опыт, снова, если не брать в расчет, обнал биткоинов и катания на слонах? Опять нет.

Для российской власти он безопасен, чего не поймут наши украинские аналитики, поиздержавшиеся эмигранты и еще тупенькие, в силу возраста, студенты и школота.

Вон тот же Гуйадо – уже все, если кто забыл – его официально слила Европа, в ЕС больше не ставят на это убожество – как на лидера будущей прекрасной Венесуэлы. Про Тихоновскую даже говорить не ловко. Особенно на фоне того, что сейчас творится в Вашингтоне.

И, чуть не забыл. Мне да, Навальный омерзителен. Кто-то его целует во все места. Но подавляющему проценту населения – просто плевать. Слюной, как говорил Остап Бендер.

Так что пускай едет – время Алексея закончилось. Хотя, если его закроют лет на 10 – это будет весело. Умные люди на нем бабла срубят…

Счастья вам.