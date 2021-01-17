 

Мнение: Навальный, который никому неинтересен, летит в Москву…

17.01.2021, 19:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Навальный летит в Москву. Вылет задержали, потому что, как сообщил DW, в салоне, еще до того, как Навальный сел на свое место №13, обнаружился какой-то "буйный пассажир"….

Забавно, что власть приняла колоссальные усилия, что бы во Внуково никто не встречал человека, который никому неинтересен, нагнало в аэропорт толпу силовиков, пригнало кучу автозаков, задолго до приземления рейса Победы из Берлина перекрыло вход в терминал прилета….

И все это из-за прилета человека, который никому неинтересен.

Страшно подумать, что предприняла бы власть, если бы Навальный был интересен хоть кому-нибудь. Перебросила бы во Внуково пару полков ВДВ?

На снимках:
Навальный перед посадкой в самолет в Берлине, фотография отсюда
Навальный в самолете, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Скандалы: «Лондонский список» снова приняли к производству

24.08 / Андрей Воробьев вошел в топ-5 лучших блогеров среди губернаторов

23.10 / Женщина, смотревшая TikTok во время беременности, родила дебила

11.12 / Россиянам ограничат доступ к витамину D?

18.10 / Мнение: Протесты в Минске. 18.10.2020

29.07 / Возле МКАД нашли тело застреленного мужчины

08.07 / Мнение: ИИ в науке, Абинский электрометаллургический завод и что будет с разработчиками ПО

18.11 / Медики назвали главные симптомы рака поджелудочной железы на ранней стадии

23.12 / Бережливые люди

15.12 / Белорусский дипломат: Протестующих поддерживают тысячи чиновников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска