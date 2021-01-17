Мнение: Навальный, который никому неинтересен, летит в Москву…
17.01.2021, 19:00,
Разное
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Навальный летит в Москву. Вылет задержали, потому что, как сообщил DW, в салоне, еще до того, как Навальный сел на свое место №13, обнаружился какой-то "буйный пассажир"….
Забавно, что власть приняла колоссальные усилия, что бы во Внуково никто не встречал человека, который никому неинтересен, нагнало в аэропорт толпу силовиков, пригнало кучу автозаков, задолго до приземления рейса Победы из Берлина перекрыло вход в терминал прилета….
И все это из-за прилета человека, который никому неинтересен.
Страшно подумать, что предприняла бы власть, если бы Навальный был интересен хоть кому-нибудь. Перебросила бы во Внуково пару полков ВДВ?
На снимках:
Навальный перед посадкой в самолет в Берлине, фотография отсюда
Навальный в самолете, фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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