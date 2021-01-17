Мнение: Навальный, который никому неинтересен, летит в Москву…

17.01.2021, 19:00, Разное

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Навальный летит в Москву. Вылет задержали, потому что, как сообщил DW, в салоне, еще до того, как Навальный сел на свое место №13, обнаружился какой-то "буйный пассажир"….

Забавно, что власть приняла колоссальные усилия, что бы во Внуково никто не встречал человека, который никому неинтересен, нагнало в аэропорт толпу силовиков, пригнало кучу автозаков, задолго до приземления рейса Победы из Берлина перекрыло вход в терминал прилета….

И все это из-за прилета человека, который никому неинтересен.

Страшно подумать, что предприняла бы власть, если бы Навальный был интересен хоть кому-нибудь. Перебросила бы во Внуково пару полков ВДВ?

На снимках:

Навальный перед посадкой в самолет в Берлине, фотография отсюда

Навальный в самолете, фотография отсюда