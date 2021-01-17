Мнение: Россия и США поменялись ролями, новости из Африки и ненужные Западу оппозиционеры

17.01.2021, 18:56, Разное

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1. Актуальный анекдот. Русский встречается с американцем и говорит: «У нас в стране свобода слова. Я могу написать в соцсетях, что выборы в России сфальсифицированы». Американец в ответ: «Ну и что? Я тоже могу написать в соцсетях, что выборы в России сфальсифицированы»:

https://twitter.com/akarlin88/status/1350482721878011904

На всякий случай, вот оригинальная советская версия анекдота:

Американец говорит русскому: «У нас в США свобода слова, я могу выйти к Белому дому и крикнуть: «Рейган – дурак!». И мне за это ничего не будет.

Русский в ответ: «У нас тоже свобода! Я могу выйти на Красную площадь и крикнуть – «Рейган – дурак!» И мне тоже за это ничего не будет.

2. Генеральный директор RT Алексей Николов пишет про извечную проблему – мы уделяем много внимания мелким инцидентам с нашими соотечественниками в экзотических странах, но совершенно не замечаем реальных трагедий, которые там творятся:

https://a-nikolov.livejournal.com/513385.html

В Эфиопии на этой неделе убили более 80 мирных граждан — включая детей, как водится (младшему было 2 года). Нет, не на севере, не на границе с Эритреей. Не в Тыграе, про который мир теперь хоть что-то знает.

Убили их на западе страны, ближе к границе с Суданом и Южным Суданом. Нападение на деревню Далети совершено неизвестными рано утром 12 января. Младшему из убитых было 2 года.

Для региона Бенишангуль-Гумуз это событие, конечно, не рядовое — но и не сказать, чтобы исключительное. Люди там в последнее время гибнут сотнями. После одной только акции устрашения 23 декабря прошлого года осталось более 200 трупов.

Особенно достается району Метекел, где как раз расположена упомянутая выше деревня.

Вы про это что-нибудь слышали?

Нет, вообще про Южный Судан вы, конечно, на этой неделе слышали — сенсационную, разрывающую сердце новость про то, как кровавая гебня (правда, не российская на этот раз, а южносуданская) зверски арестовала борцов за свободу Варламова, Верзилова, Боганцева и их спутников воспроизвели буквально все.

И благую весть о том, что сидельцы были, наконец, выпущены из кутузки (в тот же день), на радость мировой общественности, тоже многие воспроизвели. Ну, правда сами пострадавшие, делясь в соцсетях радостью от своего освобождения, как-то забыли упомянуть, что это произошло в результате вмешательства Российского посольства (кстати, наш посол в Уганде и Южном Йемене Александр Поляков — образец того, каким должен быть первоклассный дипломат). Ну, ничего, бывает.

3. Алексей Навальный сегодня должен вернуться в Россию, где его якобы отравили. Германия, тем временем, спустя почти полгода ответила на официальные запросы России по Навальному, но никакой медицинской информации так и не предоставила:

https://www.rbc.ru/politics/16/01/2021/60026a5d9a7947774529ff4a

Немцы призвали Россию расследовать это происшествие, но как его расследовать, если нет никаких доказательных данных по самому факту отравления, непонятно.

Также непонятно, связано ли поспешное возвращение берлинского пациента в Россию с тем, что он недавно выступил в поддержку заблокированного повсюду Дональда Трампа, вопреки цензурной политике новых властей США и поддакивающих им российских оппозиционеров:

https://olegmakarenko.ru/2045398.html

Понятно одно: если бы мистер Навальный навсегда остался за рубежом, это означало бы конец его политической карьеры. Россия же – страна возможностей, и у нас, в отличие от США, сохраняется свобода слова.