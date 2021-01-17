 

Зачем прилетает Навальный? – Личное мнение

17.01.2021, 18:54, Разное
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Я понимаю, что на меня сейчас накинутся неумные люди с мозгами моллюсков, но вынуждена признать, что сегодняшнему возвращению Навального рады только они.

На то они и моллюски.


Фото: Соцсети

Всем остальным совершенно очевидны цели Алёшки: или стать узником совести по делу о мошенничестве, или собирать митинги школоты.

Навальный считает, что своим возвращением он поставит власть в неудобное положение. Арест даст возможность орать, что Путин диктатор, а нарушение закона, если его не арестуют, позволит Алексею продолжать срать в неокрепшие головы школьников и выгонять их в мороз на улицу.

Мне откровенно срать на цели Навального — я их не разделяю и даже слышать не хочу, какую пургу несёт Алёшка. Меня тревожат совершенно иные мысли: а что, нарушив правила условного наказания, можно не нести ответственность за последствия, предусмотренные законом?

Чисто юридический вопрос.

Нет, ну серьёзно, представим себе Пермь. Мороз и солнце, выбросы в атмосферу, и по Перми бежит Коля Наумов — замёрз. Хочет выпить и в Сочи.

Коля нарушает закон — что-то ворует. Его поймали, пожалели и дали условный срок, а он не ходит отмечаться в полицию.

Что сделают с Колей? Примеров масса — тут же заменят «условку» на отсидку, и очень быстро. А вот теперь вопрос: а почему с Навальным это должно быть не так?

Закон един для всех граждан. В этом заключается справедливость закона. Не может один сидеть, а другой нарушать без последствий. Если сажают Колю, то нужно сажать и Алёшку.

Политические же предпочтения — дело сугубо личное. Коля может быть коммунистом, Алёшка — либерастом, но это неважно, когда речь идёт об уголовке.

Навальный, нарушив «условку», должен быть задержан и отправлен под стражу, как это происходит со всеми другими условно осуждёнными гражданами, если они игнорируют требования закона.

Или вы не согласны?

Источник: Лена Миро



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