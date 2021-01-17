Лукашенко поручил наказать чиновников, из-за которых был незаконно арестован Сергей Тихановский

17.01.2021, 18:51, Разное

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил прокуратуре найти и наказать чиновников, по вине которых политик Сергей Тихановский оказался за решёткой и был отстранён от участия в выборах. Виновным грозит пожизненный срок за дискредитацию избирательного процесса в стране.

«Мне только вчера доложили, что Тихановский сидит. Я спрашиваю – как? За что? Человек на выборы пошёл, имеет право! Ну ладно его на 15 суток посадить для профилактики. Я когда в тюрьме его навещал, мне начальник колонии поклялся – он половину срока уже отсидел, через неделю выйдет на свободу. А оказывается, Серёга до сих пор на зоне. Кто это сделал? По чьему приказу? Они что, 37 год нам решили вернуть накануне выборов? Мы этих негодяев обязательно найдём и накажем», – заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, он не был в курсе ситуации с арестом Сергея Тихановского и искренне недоумевал, почему его супруга называет себя международно-избранным президентом страны. С рабочего места об обоих пришли отличные характеристики, а сведений о совершённых ими преступлениях у Лукашенко нет. Белорусский лидер заявил, что поведение районного участкового, арестовавшего Сергея Тихановского, заслуживает осуждения, и пообещал в ближайшее время опубликовать персональные данные членов его семьи на сайте правительства Белоруссии.

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