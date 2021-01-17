Личное: “Перегретость отношений”

17.01.2021, 18:46, Разное

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У этого автора такая большая корона, какую не часто увидишь в мужских письмах.

В женских еще бывает, хотя тоже редко.

Я бы сказала, что самооценка у автора в ресурсе любви вообще отсутствует как функция, вместо нее одна корона.

Хотела сама разобрать, но оставлю вам, посмотрю, сколько вы здесь нюансов найдете.

highway79

Уважаемая Эволюция,

Мне 41, за спиной долгий единственный брак, из которого вышел пару лет назад. По комплиментам женщин – красивого телосложения и внешности, имею любимую работу, увлечения и полное фиаско в отношениях.

Со С. познакомились на СЗ еще летом, она чуть младше, высокая и женственная блондинка, со специфичным, но приятным мне чувством юмора, успешна в карьере и существенно выше меня по $. Это, пожалуй, единственное, что меня морозит в ней.

До декабря мы созванивались, катались один раз на велосипедах, безуспешно пытался ее вытащить к себе «на чай».

В какой-то раз мне потребовалась ее профессиональная помощь, она отозвалась и это меня одновременно очень растрогало (ее помощь была искренней и очень открытой) и дало однозначный предлог, что «я должник приятного вечера для тебя».

В конечном счете мы увиделись и провели замечательно время с частной экскурсией, необычным кафе, обнимашками и распрощались довольные друг другом с договорённостью увидеться вскоре.

Так как С. совсем из другого мира (работы, ответственности …) – я пытался показать ей свои увлечения: вытащил ее на горнолыжку, каток, слушали живую музыку, готовил для нее стейки и выпечку. Мне очень приятно ее удивлять, она своим красивым голосом и словами делала мне комплименты, которые делали меня особенным что ли.

Меня настораживала в тот момент перегретость отношений – я старался быть лучше, чем есть на самом деле, понимал, что надо приземлять себя в ее глазах, т.к. очень боялся разочаровать.

Первым звоночком была простая встреча у нее, когда мы смотрели кино, оно мне не нравилось, по ее просьбе фильм был на английском и она проверяла мои знания, это нервировало. Я хотел ее, но после просмотра настроение ушло, мы мило попрощались и я уехал.

Второй, и последний на сейчас звонок был на встрече, опять же у нее. Середина недели, я чуть уставший, вино, кальян, разговоры, опять кино, хотя мои мысли были о ней. На следующее утро мне надо было вставать очень рано и ехать за рулем на встречу – я рассказал ей это мимолетно, хотя для меня это значило, что у меня сравнительно мало времени и я хотел чуть динамичнее – намекал, что может без кальяна, вяло смотрел кино и на трети фильма начал всячески ее отвлекать. В постели я был сконцентрирован на ней , когда она достигла оргазма, я уже понимал, что у меня мало времени на себя, эта мысль не придавала бодрости и я сказал, что пора домой.

С резко вскочила, ушла в душ. Я ждал ее в уличной одежде, готовый к выходу, когда она вышла из ванной – мое присутствие ее удивило: «я думала, ты уже уехал». Я попросил написать мне в вотсап и объяснить что не так, поцеловал и ушел.

Третий день не получаю от нее сообщений, сам не понимаю, что ей написать. Какая-то патовая ситуация.

Спасибо.