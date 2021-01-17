Мнение: Новый этап

17.01.2021, 18:36, Разное

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"Коронавирусный" террор, как метод, довольно четко разбит на несколько этапов. Первый этап с нагнетанием атмосферы страха и ужаса перед неводомой болезнью, сопровождаемый административными и карательными мероприятиями, теперь дополнен новым содержанием – активно продвигается идея тотальной вакцинации. Как во всем мире, так и в России. В России этот этап тормозится по вполне объективной причине – российские граждане – это кормовой ресурс российских фармацевтов, а потому вакцины на нашей территории (во всяком случае пока) допущены только отечественные. Но в том и закавыка, что чахлая фармацевтическая промышленность не в состоянии с колес развернуть производство достаточного количества этого варева. А потому карательные меры притормаживаются ввиду недостаточного количества субстанций, которых называют российскими вакцинами.

Тем не менее террор идет по плану. Московский мэр Собянин сообщил, что к маю (возможно) Москва сможет вернуться к обычной жизни. Но уточнил, что "…развитие ситуации будет зависеть от активности вакцинации горожан. "Я думаю, что в феврале – марте объемы выпуска вакцины будут <…> большие, в достаточном количестве. И дальше уже [все] будет зависеть от желания самих граждан, от понимания ситуации", – отметил он…" То есть – будете активно вкалывать в себя неизвестно что, возможно, начнем снимать ограничения. Так как под нормальной жизнью понимается именно снятие ограничений, и ничего другого. Не будете – значит, возможны варианты.

По сути, речь идет снова о шантаже и запугивании. Террор другим не бывает. Он всегда основан на одних и тех же методах, когда людям попросту не оставляют выбор. Либо вы выполняете приказ господина бургомистра, либо мы будем вас немножечко вешать.

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