К охране порядка в день инаугурации Байдена привлекут 25 тыс. военных

17.01.2021, 18:18, Новости дня

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Министерство обороны США согласилось предоставить до 25 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности во время инаугурации президента США Джо Байдена. Об этом 15 января сообщила пресс-служба Нацгвардии США.

Военные Нацгвардии будут привлечены к охране общественного порядка в каждом штате и округе США.

Как отметили в ведомстве, в округе Колумбия, столицей которого является Вашингтон, сейчас находится 7 тыс. военных Нацгвардии из округа Колумбия, штатов Аризона, Колорадо, Делавэр, Иллинойс, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Вермонт, Вирджиния и Вашингтон.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Главным конкурентом Байдена был действующий президент США Дональд Трамп.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов, несмотря на то, что заседание пришлось прервать из-за массовых беспорядков и штурма Капитолия сторонниками Трампа. Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января. Бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама планируют посетить инаугурацию Байдена вместе со своими женами.

Трамп сказал, что не примет участия в инаугурации Байдена, а Байден, в свою очередь, согласился с Трампом в том, что последнему не стоит присутствовать.

Украину на инаугурации Байдена официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Традиционно инаугурация проходит перед зданием Капитолия перед большим количеством зрителей. Однако в этом году из соображений безопасности полиция закроет доступ в здание Конгресса США.

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