Украина в 2020 году увеличила импорт нефти

17.01.2021, 18:18, Новости дня

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Украина в 2020 году увеличила импорт нефти и нефтяного сырья на 57,5% по сравнению с 2019 годом – до 1 млн 245,587 тыс. тонн. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на Государственную таможенную службу.

За прошлый год импортировано сырья на $409,167 млн, это на 1,5% меньше, чем в 2019-м. Нефть Украина покупала в Азербайджане – на $265,076 млн (64,78%), США – на $98,445 млн (24,06%), Ливии – на $45,555 млн (11,13%), других странах (0,02%).

Экспорт нефтяного сырья составил 80 тыс. тонн на $24,351 млн. В 2019-м Украина не осуществляла экспорт нефти, отмечено в сообщении.

Согласно данным сайта Investing.com, по итогам 2020 года цены на нефть марки Brent обрушились на 21,93%. В течении течение года контракты в диапазоне $15,98 – $71,75 за баррель.

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