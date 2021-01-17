 

Украина в 2020 году увеличила импорт нефти

17.01.2021, 18:18, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украина в 2020 году увеличила импорт нефти и нефтяного сырья на 57,5% по сравнению с 2019 годом – до 1 млн 245,587 тыс. тонн. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на Государственную таможенную службу. 

За прошлый год импортировано сырья на $409,167 млн, это на 1,5% меньше, чем в 2019-м. Нефть Украина покупала в Азербайджане – на $265,076 млн (64,78%), США – на $98,445 млн (24,06%), Ливии – на $45,555 млн (11,13%), других странах (0,02%).

Экспорт нефтяного сырья составил 80 тыс. тонн на $24,351 млн. В 2019-м Украина не осуществляла экспорт нефти, отмечено в сообщении.

Согласно данным сайта Investing.com, по итогам 2020 года цены на нефть марки Brent обрушились на 21,93%. В течении течение года контракты в диапазоне $15,98 – $71,75 за баррель.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Госдеп призвал мир действовать во имя «независимости», а «не в интересах США»

01.08 / В Украине завершился весенний призыв в армию. Генштаб отчитался о выполнении плана на 100%

07.10 / Франция анонсировала переговоры по Нагорному Карабаху в Женеве и Москве

26.06 / Трамп назвал Болтона сумасшедшим маньяком

30.08 / Умер один из создателей “Смешариков”

12.07 / Системы ПВО Сирии отразили атаку беспилотников недалеко от авиабазы Хмеймим

25.10 / Идентифицирован захватчик «Банка Грузии» в Зугдиди

17.09 / США ввели санкции против двух россиян за похищение криптовалюты

30.07 / В РПЦ предупредили о последствиях развития суррогатного материнства в РФ

31.10 / Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 24 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска