 

Во Внуково задержали соратников Навального и активиста Котова

17.01.2021, 18:18, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В московском аэропорту Внуково задержали сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, Илью Пахомова, Анастасию Катедову, а также активиста Константина Котова, сообщило “МБХ-Медиа”

Все задержанные приехали встречать основателя ФБК российского оппозиционера Алексея Навального, который возвращается из Германии. 

Сотрудники фонда сидели в кафе с другими людьми, когда к ним подошли около 10 полицейских и задержали, сообщила корреспондент “МБХ-Медиа”. 

Во Внуково задержали Соболь, Шаведдинова и Котова, передает наша корреспондентка. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/uKji8qOpOy

— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 17, 2021

Котов, который недавно вышел на свободу, сказал перед этим в аэропорту “Открытым медиа”, что надеется увидеть Навального. “Хотя мы понимаем, что государство может устроить что угодно”, отметил он. 

Как сообщил “Дождь”, Соболь и другие задержанные уже в автозаке (он виден на заднем плане снимка, который обнародовал телеканал). 

13 января Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым, а потому готов возвращаться в Москву и уже купил билеты на рейс компании “Победа”. В тот же день стало известно, что с 29 декабря 2020 года он находится в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что “предпримет все действия” по задержанию оппозиционера. СМИ запретили снимать прилет Навального во Внуково. Он уже сел на борт самолета. Согласно онлайн-табло аэропорта, лайнер, на котором прилетит оппозиционер, приземлится в Москве в 18.40 по киевскому времени. 

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

30 октября адвокаты Навального обратились в ЕСПЧ из-за отказа российских следователей возбуждать уголовное дело из-за отравления политика. Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что жалоба была подана в ЕСПЧ 21 августа. Позже юристы внесли в нее дополнения.

По словам Михайловой, адвокаты требовали, чтобы суд признал нарушение со стороны России ст. 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь).

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Третьякова рассказала, как будет работать обязательная накопительная пенсия в Украине

09.01 / В Белом доме допустили появление в США нового штамма коронавируса

09.09 / Общество: У Ефремова остался шанс на свободу

23.11 / В Германии отреагировали на угрозы США из-за «Северного потока — 2»

21.12 / Эксперт: Обновление Госсовета цементирует российскую государственность

11.09 / Фреймут рассказала, можно ли красить губы и прихорашиваться на людях

06.08 / Подача заявки на получение гражданства США существенно подорожает

16.05 / Иосиф Пригожин изменил мнение насчет выступления Сергея Лазарева на Евровидении

25.12 / “Нет слов”. Голубовская прокомментировала претензии ВОЗ к закупке Украиной лекарства с недоказанной эффективностью от COVID-19

27.10 / В ООН оценили убытки туристического сектора в мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска