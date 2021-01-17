 

Анна Калашникова похвасталась отдыхом в Дубае, оплаченным женихом-миллиардером

17.01.2021, 18:14, Разное
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В Дубае накануне празднования старого Нового года на элитной вечеринке выступили для российского бомонда Григорий Лепс и Тимати. Певица Анна Калашникова похвасталась тем, что ее жених-миллиардер Иван подарил ей не только роскошный отдых, но и самый дорогой билет на этот концерт.
Стало известно, что бизнесмен, который связан с банковской сферой, оплатил перелет и проживание не только Анне Калашниковой, но и ее родителям и сыну Даниилу. Для похода на концерт миллиардер Иван подарил возлюбленной брючный костюм, расшитый стразами от дизайнера Филиппа Плейна. Стоимость этого наряда оценивается в 10 тысяч евро, а сама поездка в Дубай была новогодним презентом для артистки. Певица пришла на концерт в сопровождении своего возлюбленного Ивана, а ее родители предпочли остаться с внуком, так как не любят публичности.

Известно, что бюджетный билет на выступление Григория Лепса и Тимати стоил 70 тысяч рублей, а самый дорогой – 180 тысяч рублей. Помимо шоу-программы, гостям предлагали мясо с овощами, десерт и закуску с тигровыми креветками. В зале, кроме Анны Калашниковой и ее богатого спутника, была замечена разведенная певица Пелагея в компании с подругой.



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