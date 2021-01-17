«Ешь мандарины и слушай Боччели»: Вторая жена трогательно простилась с покойным Борисом Грачевским

17.01.2021, 18:14, Разное

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Анна Панасенко, вторая супруга создателя «Ералаша», призналась своим подписчикам в микроблоге Instagram, что до сих пор не верит в смерть Бориса Грачевского. Мать его дочери Василисы трогательно простилась с экс-супругом и пожелала ему в лучшем мире «есть мандарины и слушать любимого Боччели».

По словам второй жены Бориса Грачевского, о его смерти она узнала от Екатерины Белоцерковской – нынешней супруги режиссера, которая позвонила ей в слезах. С тех пор Анна Панасенко утратила сон и аппетит, но в присутствии дочери она пытается держать себя в руках. Экс-жена худрука «Ералаша» переживает, чтобы Василиса не видела ее в таком состоянии. Она признается, что с отцом ребенка были непростые отношения, но сейчас все обиды ей кажутся пустыми. В памяти всплывают только хорошие моменты, проведенные рядом с Борисом Грачевским.

В разделе сторис Анна Панасенко написала, что в день похорон выпало много снега, чтобы ее бывшему мужу было теплее. Она надеется, что отец будет присматривать за Василисой с небес. Дочь очень похожа на своего знаменитого отца не только внешне. Также она безумно любит смотреть «Ералаш» и гордится тем, что ее родитель является автором этого легендарного проекта.

В браке с Борисом Грачевским вторая супруга состояла четыре года. В 2012 году она родила режиссеру дочь Василису, а спустя два года стало известно о расставании пары. Анна Панасенко после смерти бывшего мужа призналась, что не успела его поблагодарить за все хорошее, что у них было.