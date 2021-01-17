Милана Тюльпанова призналась, что не знала о свадьбе-сюрпризе на Мальдивах

17.01.2021, 18:14, Разное

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После того, как блогер Милана Тюльпанова громко рассталась с Александром Кержаковым, ей часто приписывали новые романы. Новым избранником дочери погибшего сенатора стал бизнесмен Евгений, который подготовил для возлюбленной свадьбу-сюрприз на Мальдивах.

Милана Тюльпанова пояснила подписчикам, что все случилось спонтанно. Она не знала, что Евгений привез на острова свадебное платье и кольца. Накануне торжества он заявил блогеру, что «завтра свадьба». 27-летняя бывшая жена спортсмена согласилась на эту авантюру, хотя многие фолловеры осуждают ее за это. В микроблоге Instagram она написала пост, в котором пояснила подробнее о торжестве. Жених запомнил ее слова по поводу того, что у нее в жизни не было свадьбы, а только официальная роспись в ЗАГСе. Сюрприз возлюбленного стал настоящим подарком для Миланы Тюльпановой на всю жизнь.

Дочь Вадима Тюльпанова призналась, что, когда она шесть лет назад впервые шла под венец, она была без опыта. Блогеру пришлось читать о себе в СМИ, что она «залетная», и Александра Кержакова вынудили на ней жениться. На этот раз в Сети писали, что Милана Тюльпанова «хайпует» на свадьбе на Мальдивах. По ее словам, «годы поливания грязью даром не прошли», поэтому ее нервная система уже не реагирует на подобные высказывания. Сейчас знаменитость понимает, что не стоит идти на поводу у общества и пытаться всем понравиться.

После того, как погиб сенатор, отношения футболиста и Миланы Тюльпановой резко испортились. Спасти брак не смог даже сын Артем, который появился вскоре на свет. Дочь Вадима Тюльпанова призналась, что терпела издевательства от Александра Кержакова. Кроме этого, спортсмен предпринял попытку отобрать у нее ребенка, но суд встал на сторону блогера.