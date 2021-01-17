На затонувшем у берегов Турции сухогрузе было двое россиян

17.01.2021, 18:12, Новости дня

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В береговой охране Турции сообщили, что из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза Arvin было двое россиян, подтверждена гибель одного человека, шестеро спасены.

Отмечается, что разные цифры по погибших могут быть из-за того, что в районе очень плохие погодные условия. «Гибель одного человека мы можем подтвердить точно, его тело мы достали. Остальных спасатели могли увидеть издали или предположить их гибель исходя из условий на месте. Мы продолжаем спасательную операцию, пытаемся добраться до пяти человек», – сказал источник РИА «Новости». Он добавил, что информации о национальности спасенных и погибшего на данный момент нет.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о том, что на борту затонувшего в Турции сухогруза Arvin находились десять украинских граждан.

Ранее стало известно, что в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз. Сообщалось, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что всего на борту затонувшего судна находились 12 человек, из них двое россиян. Там отметили, что владельцем судна является украинская компания.

Ранее стало известно, что в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз. Сообщалось, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что всего на борту затонувшего судна находились 12 человек, из них двое россиян. Там отметили, что владельцем судна является украинская компания.