Навального привезли к самолету в Берлине на машине с мигалками в сопровождении правительственного авто

17.01.2021, 17:46, Разное

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Журналисты активно следят за возвращением оппозиционного политика Алексея Навального в Россию. Обозревателям удалось заметить любопытный нюанс, касающийся транспортировки блогера в Берлине.

По данным телеграм-канала Mash, Навального привезли к самолету на черной Audi с мигалками. Кроме того, стало известно о том, что блогера сопровождала правительственная машина, а также экипаж полиции.

Стоит отметить, что Навальный уже находится на борту самолета. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, вместе с ним в Москву следует большое число журналистов. на борт.