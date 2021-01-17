 

ФБР расследует версию иностранной поддержки штурма Капитолия – СМИ

17.01.2021, 17:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

ФБР расследует, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные лица финансовую поддержку радикальным группировкам, которые помогли осуществить нападение на Капитолий 6 января. Об этом NBC News сообщили один действующий и один бывший чиновник ФБР.

По словам источников, в рамках расследования бюро изучает платежи в размере $500 тыс., которые в биткоинах перевел гражданин Франции ключевым фигурам альтернативных правых организаций накануне штурма Капитолия. Эти платежи были задокументированы и опубликованы в сети компанией Chainalysis, которая анализирует переводы криптовалюты.

Телеканал отмечает, что недавно ФБР, министерство внутренней безопасности США и ряд других полицейских ведомств округа Колумбия сообщали, что после беспорядков 6 января “российские, иранские и китайские субъекты влияния воспользовались возможностью чтобы усилить повествования в поддержку своих политических интересов в период смены президента”.

В частности, говорилось, что в российских медиа после беспорядков в Капитолии появились заявления о том, что члены леворадикального движения “Антифа” замаскировались под сторонников президента Трампа и были ответственными за штурм здания Капитолия. Китайские СМИ, по данным американских спецслужб, ухватились за ситуацию в Капитолии, чтобы “очернить демократическое управление в США, представив Соединенные Штаты в целом в упадке, и чтобы оправдать подавление Китаем протестов в Гонконге”.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Российские правоохранители отрицают, что в организме Навального обнаружили ядовитое вещество – СМИ

24.12 / Дан Балан спел “Новогоднюю” песню группы “Дискотека Авария” в бардовском стиле. Видео

30.12 / «Газпром-Медиа Холдинг» подтвердил убыточность «Дома-2»

28.07 / Договор с новым подрядчиком на подъем танкера Delfi подпишут до конца августа

04.01 / В московском метро начали работать женщины-машинисты

24.08 / Главврач омской больницы рассказал о состоянии Навального

08.12 / Брейк-данс и серфинг включили в программу Олимпиады 2024

26.09 / Трамп «практически определился» с кандидатом на пост судьи Верховного суда США

21.08 / В сотню самых влиятельных украинцев по версии журнала НВ вошли Зеленский, Ахметов, Порошенко, Кличко и Гордон

21.12 / Четверть украинцев считают, что в 2021 году будут назначены досрочные выборы президента Украины – опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска