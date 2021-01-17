Генетики разработали уникальную методику, позволяющую продлить жизнь в пять раз

17.01.2021, 17:20, Разное

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Ученые разработали методику, которая позволяет продлить жизнь в пять раз. Испытания проводились на червях-нематодах Caenorhabditis elegans благодаря открытиям в области генной инженерии.

Новое исследование поможет ученым понять, как продлить жизнь и человеку, а не только червям. Организм подопытных нематодов устроен очень просто, а их жизненный цикл длится от двух до трех недель. Поэтому, данный вид червей является идеальным для проведения генетических экспериментов и опытов, которые связаны с темой старения. В процессе испытаний генетики установили, что при изменении путей передачи сигналов, поступающих от инсулиновых рецепторов, увеличивается в два раза продолжительность жизни Caenorhabditis elegans. Другие перемены в организме червей привели к повышению срока их существования на 30%.

Ученые объединили эти два предыдущих исследования и получили результат, в пять раз превышающий эффективность экспериментов по отдельности. Как отметил представитель Биологической лаборатории MDI Джарод Роллинс, новая научная работа показала, что процесс старения представляет собой совокупные действия определенных генетических программ, которые в долгосрочной перспективе работают сообща. Молекулярный биолог уверен, что именно это открытие способно объяснить, почему ранее исследователи не могли найти клеточный путь или отдельный ген, обеспечивающий более продолжительную жизнь червю. Исследователи пришли к выводам, что «гена долголетия» не существует, так как дело заключается в результате работы не одного генетического паттерна.