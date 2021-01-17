Астрофизики нашли доказательства того, что вода попала на Землю из космоса

17.01.2021, 17:20, Разное

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Специалисты смогли найти подтверждения того, что вода появилась на Земле из космоса. Опыты проводили эксперты Бернского университета в Швейцарии.

Команда ученых изучали метеориты, которые упали на Землю за последние 100 лет. Также рассматривали химический состав газов, находившихся в хвостовой части кометы Чурюмова-Герасименко. Они выяснили, что запасы ксенона и остальных благородных газов и воды, могли ввезти на Землю огромные космические объекты. Такое предположение подтверждает разделение урана и тория в образцах. Информация подтверждает и то, что метеориты могли взаимодействовать с жидкостью миллион лет назад. Это доказывает то, что вода могла оказаться на Земле из космоса. Сейчас специалисты изучают метеориты, чтобы собрать много подтверждений этой гипотезы.

Также информация указывает на то, что воду принесли на Голубую планету кометы, транснептуновые объекты и богатые жидкостью метеороиды из окраины пояса астероидов в результате столкновений. Эксперты считают, что нужный для этого кислород получился в недрах космических объектов после Большого взрыва до возникновения Земли. Во время взрывов сверхновый газ был извергнут в межзвездное пространство, поэтому в газовых облаках образовались молекулы воды.