Катя Колисниченко продемонстрировала результаты очередной пластики для лица

17.01.2021, 17:20, Разное

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Катя Колисниченко показала подписчикам результат после пластики лица. Звезда «Дома-2» в этот раз захотела подкорректировать форму верхней губы.

Участница скандального шоу «Дом-2» Катя Колисниченко часто пишет поклонниками, что пользуется услугами пластического хирурга. Также информирует подробности об операциях и рекламирует услуги докторов. Не так давно она сделала микропластику лица и пояснила о ней в своем блоге Instagram.

На своей странице Катя Колисниченко показала фото «до» и «после» хирургического вмешательства. Поклонники увидели, как лицо выглядело в первые часы после операции и как выглядит через некоторое время. Также звезда написала, что была на очередном осмотре в период реабилитации, доктора сообщили, что восстановление проходит хорошо. С помощью операции получилось добиться идеальной формы верхней губы и сократить расстояние от носа до губы. Результатами она удовлетворена, так как исполнилась ее давняя мечта.

Подписчики поддерживают Катю Колисниченко, но напоминают, что нужно останавливаться вовремя. Некоторые призывают звезду не спешить со следующими хирургическими манипуляциями, а подождать восстановления организма, так как во время спешки можно навредить собственному здоровью.