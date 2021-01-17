 

МИД заявил о готовности РФ к нормальному диалогу с США при Байдене

17.01.2021, 17:18, Новости дня
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Москва открыта к нормальному диалогу с Вашингтоном при новой администрации избранного президента США Джо Байдена, сообщила официальный представитель РФ Мария Захарова.

«Мы не прогнозируем какого-то резкого улучшения (отношений с США при Байдене – ред.), в принципе улучшения не прогнозируется, потому что люди те же, тезисы они свои не меняли» – сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости». При этом она отметила, что РФ открыта «к нормальному, взаимоуважительному диалогу».

Инаугурация избранного американского президента Байдена должна состояться 20 января.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что отношения Москвы и Вашингтона останутся крайне холодными с приходом новой администрации США, которая продолжит антироссийскую политику.



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