Грузовой корабль Dragon доставил на Землю первую выращенную в космосе марихуану

17.01.2021, 17:11, Разное

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17 января в 4:27 по московскому времени в Мексиканском заливе приводнился грузовой космический корабль Dragon, который доставил с МКС более двух тонн научных грузов. Среди них – 12 бутылок вина Бордо и первый урожай марихуаны, выращенный в невесомости.

Попытки выращивать марихуану на МКС начались 10 лет назад. Эти исследования требовались для того, чтобы оценить перспективы дальних космических полётов. Взять на Марс достаточный запас травки проблематично – он занял бы на борту слишком много места, а обойтись без неё в условиях замкнутого пространства и высокого стресса невозможно. Поэтому космическим путешественникам необходимо выращивать её прямо в корабле. Многие десятки сделанных ранее посевов на МКС погибли – для растения не подходил газовый состав и низкая влажность атмосферы станции. Тогда учёные НАСА создали герметичный бокс с увлажнённым земным воздухом. Это дало нужный эффект, а невесомость резко ускорила набор зелёной массы травы.

Первый собранный урожай дал почти четыре фунта высушенной марихуаны. Её самолётом доставили в вашингтонскую штаб-квартиру НАСА, где и проведут первые анализы. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже обратился к шефу американского аэрокосмического агентства Джиму Брайденстайну с просьбой передать России образцы растения для опытов. «Приезжай, будем пробовать вместе! Ха-ха-ха!», – ответил Брайденстайн в «твиттере» Илона Маска.

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