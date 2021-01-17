 

У 13 израильтян прививка от COVID-19 вызвала паралич лица

17.01.2021, 16:30, Новости дня
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Около 13 человек израильтян получили легкий паралич лицевого нерва в качестве побочного эффекта после вакцинации от COVID-19. В минздраве страны считают, что количество таких случаев может быть выше, сообщает The Jerusalem Post.

Представители здравоохранения Израиля подняли вопросы о том, следует ли вводить вторую дозу этим людям, но министерство здравоохранения рекомендует дать вторую дозу.

Один из привившихся пациентов рассказал, что испытывал паралич около 28 часов. По его словам других побочных эффектов, кроме легкой боли в месте укола, у него не было. Что касается приема второй дозы, он пока определился.

Директор отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Шиба, профессор Галия Рахав отметила, что никто не знает наверняка, связаны ли такой эффект с вакциной. Тем не менее она считает, что в таких случаях лучше воздержать от введения второй дозы вакцины.

Вакцинация от коронавируса началась в Израиле 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху. На 1 января в Израиле вакцинировалось уже более миллиона из 9 млн человек. Нетаньяху заявлял, что к середине марта израильские власти рассчитывают вакцинировать до 5 млн человек.

13 января в Израиле сообщали о том, что думают над разрешением вакцинации для детей от 12 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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