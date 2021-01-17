 

Солист Little Big Илья Прусикин заявил, что спас девочку от цунами

17.01.2021, 16:26, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Илья Прусикин на данный момент проводит время на тропическом побережье. Солист Little Big опубликовал в своем микроблоге Instagram видео, в котором рассказал, как спас девочку от цунами.
Музыканта давно называют «бароном Мюнхаузеном» современности. Илья Прусикин снял ролик, на котором запечатлел свой «подвиг». По словам артиста, на побережье была волна высотой 46 метров. Солист группы Little Big, который «скакал по пляжу на белой лошади» увидел обеспокоенную женщину. Оказалось, что мать переживала за свою дочь, которую могло накрыть гигантское цунами. Илья Прусикин отбросил все свои дела и бросился в воду, чтобы спасти ребенка. По его словам, с волной он боролся с помощью «приемов джиуджицу». Спустя 24 секунды девочка была спасена, а на видео певец показал, как передает ребенка счастливой матери.

Согласно фантазиям артиста, который спешил «на премию всех журналов мира, чтобы получить номинацию «Самый сексуальный человек планеты»», мэр Солнечногорска за спасение ребенка вручил ему награду. Музыкант отметил, что иначе поступить он не мог, так как жизнь детей – это главное. Некоторые фолловеры отметили, что Илья Прусикин часто перегибает со своими «историями», но большинство комментаторов похвалили певца за отличное чувство юмора.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / «Там Сечин, Вася. Нас арестуют»

14.10 / В Великобритании зафиксирован первый в мире случай потери слуха при COVID-19

31.07 / Трамп предложил отложить выборы президента США

07.08 / Скандалы: Невелика «Победа»

09.09 / Кто грызет наш пирог

22.09 / Мнение: Карт-бланш Лукашенко

31.10 / “Сначала думаешь, потом делаешь”: Роза Сябитова оценила перспективы вернуться в молодость

18.11 / Эксперты призвали государство защитить российские СМИ от западной цензуры

10.07 / «Какая прелесть! Хочу такую же!» – Самую маленькую собаку в мире клонировали 49 раз

17.09 / Скандалы: «Годы измен до развода»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска