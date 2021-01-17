Солист Little Big Илья Прусикин заявил, что спас девочку от цунами

17.01.2021, 16:26, Разное

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Илья Прусикин на данный момент проводит время на тропическом побережье. Солист Little Big опубликовал в своем микроблоге Instagram видео, в котором рассказал, как спас девочку от цунами.

Музыканта давно называют «бароном Мюнхаузеном» современности. Илья Прусикин снял ролик, на котором запечатлел свой «подвиг». По словам артиста, на побережье была волна высотой 46 метров. Солист группы Little Big, который «скакал по пляжу на белой лошади» увидел обеспокоенную женщину. Оказалось, что мать переживала за свою дочь, которую могло накрыть гигантское цунами. Илья Прусикин отбросил все свои дела и бросился в воду, чтобы спасти ребенка. По его словам, с волной он боролся с помощью «приемов джиуджицу». Спустя 24 секунды девочка была спасена, а на видео певец показал, как передает ребенка счастливой матери.

Согласно фантазиям артиста, который спешил «на премию всех журналов мира, чтобы получить номинацию «Самый сексуальный человек планеты»», мэр Солнечногорска за спасение ребенка вручил ему награду. Музыкант отметил, что иначе поступить он не мог, так как жизнь детей – это главное. Некоторые фолловеры отметили, что Илья Прусикин часто перегибает со своими «историями», но большинство комментаторов похвалили певца за отличное чувство юмора.