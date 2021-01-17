Жена Стаса Михайлова похвасталась кулинарными достижениями младшей дочери Маши

17.01.2021, 16:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Супруга Стаса Михайлова Инна с удовольствием ведет страницы дочерей в соцсетях. Недавно она похвасталась кулинарными достижениями младшей 8-летней наследницы Маши, опубликовав соответствующее видео в своем микроблоге Instagram.

По словам Инны Михайловой, ее дочь растет не только красивой девочкой, но и хозяйственной. Супруга музыканта показала, как Маша приготовила пиццу. У девочки явный кулинарный талант, поэтому она часто балует семью различными блюдами. Кроме этого, младшая дочь певца не боится позировать на камеру и имеет некоторые актерские задатки.

Пара жената девять лет и воспитывает двух общих дочерей. Несмотря на то, что Стас Михайлов и его супруга познакомились в 2006 году, свои отношения они официально оформили только спустя пять лет. У Инны Михайловой от предыдущего брака есть сын и дочь, как и у музыканта от прежних отношений.

Поклонники знаменитый пары отмечают, что их дочери Иванна и Мария растут очень развитыми и образованными девочками. 10-летняя и 8-летняя наследницы с удовольствием изучат иностранные языки, занимаются танцами и вокалом, а также часто радуют подписчиков шуточными видео.