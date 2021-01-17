 

Пушков: США станут страной белого меньшинства

17.01.2021, 16:24, Новости дня
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Сенатор Алексей Пушков считает, что уже в 2040 году США станут страной белого меньшинства, поскольку уже сейчас на южной границе Соединенных штатов тысячи мигрантов ждут от избранного американского президента Джо Байдена открытия границ.

«На южной границе США собираются многие тысячи мигрантов, ждущих от Байдена выполнения его обещания отменить решение [действующего президента США Дональда] Трампа о закрытии границ», – написал Пушков в своем Telegram.

Сенатор считает, что после инаугурации Байдена, мигранты мощным потоком хлынут в США «и дружно пополнят десятки миллионов уже проживающих в ней маргиналов».

«По прогнозам, уже в 2040-м году США станут страной белого меньшинства», – сказал Пушков, отметив, что это может произойти и гораздо раньше. По его словам, США меняются и политически, и социально, и этнически, в отличие от почти моноэтнического Китая. Он отметил, что страна меняется в сторону все большей внутренней нестабильности. «Последние события – это только начало», – добавил он.

Напомним, Байден говорил, что первые 100 дней во главе страны посвятит миграционной реформе и борьбе с коронавирусом. Кроме того, политик намерен отменить некоторые указы действующего президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, нанесли ущерб климату и здоровью людей.



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