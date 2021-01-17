В Госдепе заявили о доказательствах происхождения COVID-19 из лаборатории в Ухане

17.01.2021, 15:36, Новости дня

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Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о наличии доказательств того, что коронавирусная болезнь COVID-19 появилась в лаборатории в китайском городе Ухань. Его заявление 15 января опубликовала пресс-служба Государственного департамента.

По словам Помпео, у правительства США есть основания полагать, что несколько исследователей в Уханьском институте вирусологии (WIV) осенью 2019 года, то есть еще до первого выявленного случая вспышки COVID-19, заболели болезнью, по симптомам похожей на COVID-19.

“Это ставит под сомнение достоверность публичного заявления старшего исследователя института Ши Чжэнли о том, что среди сотрудников института и студентов, изучающих SARS-CoV-2 или другие с SARS-вирусы, не было “нулевого заражения”, – считает глава Госдепа.

Также Помпео отмечает, что начиная как минимум с 2016 года, исследователи Уханьского института изучали RaTG13 – коронавирус летучих мышей, идентифицированный WIV в январе 2020 года как наиболее близкий к SARS-CoV-2 образец (96,2%). Помпео заявил, что с момента вспышки вирус институт не был открыт к общественности в вопросах, касающихся изучения RaTG13 или других подобных вирусов.

Напоследок госсекретарь США заявил, что Уханьский институт хоть и позиционирует себя как гражданское учреждение, но вместе с тем сотрудничает с военными Китая. По данным Помпео, институт занимается секретными исследованиями, в том числе экспериментами на лабораторных животных, от имени китайских военных как минимум с 2017 года.

На данный момент считается, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов “Хуанань”: первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые будут расследовать причины пандемии. Члены миссии предполагают, что источником распространения болезни может оказаться не Ухань и даже не Китай, а другая страна.

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