Гематолог Захаров назвал причины дефицита железа в организме человека

17.01.2021, 15:32, Разное

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Отечественный гематолог Сергей Захаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал главные причины железодефицита в организме человека. Среди них вегетарианство и длительные диеты.

Железодефицитная анемия – распространенное патологическое состояние, приводящее к уменьшению концентрации эритроцитов и гемоглобина в крови. Дефицит железа может появиться при недостаточном его содержании в пищевом рационе. Это происходит, когда человек однообразно питается либо голодает.

К малым показателям железа в организме приводят не только постоянные диеты и веганство, систематические кровопотери могут также появляться из-за гастрита, хронического геморроя и онкологии. Гематолог отметил, что вылечить железодефицит без помощи квалифицированных специалистов не получится.

Захаров объяснил, что даже минимальная потеря крови всё равно спровоцирует низкий уровень железа. Даже если человек ежедневно теряет одну каплю крови, то железодефицит неминуем. Это объясняет недостаточное количество данного вещества при хроническом геморрое.

Железо поддерживает жизнедеятельность всего организма, участвует в обмене веществ, отвечает за процесс кроветворения и влияет на рост тела. Этот элемент связан с уровнем гемоглобина в крови, а значит, с переносом кислорода к тканям.

Чтобы не допустить железодефицитной анемии, необходимо добавлять в свой рацион продукты, содержащие железо. Это мясо, говяжья печень, рыба, моллюски, яйца, белая фасоль, горький шоколад и шпинат.