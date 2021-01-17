Салат из «нелюбимого» продукта продлевает жизнь

17.01.2021, 15:32, Разное

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Медики рассказали, что салат из продукта, который является нелюбимым у многих, может продлить жизнь. Речь идет о брюссельской капусте, имеющей множество полезных свойств.

Скептическое отношение

Большинство людей, в особенности дети, довольно скептически относятся к растительным продуктам. Однако некоторые из них способствуют долголетию. Не все готовы включить в повседневный рацион овощи, например, брюссельскую капусту. Подростки не любят ее из-за специфического вкуса. Ученые объясняют это инстинктом самосохранения, поскольку при употреблении брюссельской капусты ощущается кислота и горечь.

Салат с брюссельской капустой

Чтобы побороть свою нелюбовь к брюссельской капусте, необходимо добавить ее в состав салата. Среди других компонентов предлагаются изюм, миндаль и пармезан. Тогда ребенок будет есть вкусное и полезное блюдо, а его организм получит нужные витамины и микроэлементы.

Полезные свойства

В одной чашке вареной брюссельской капусты содержится четыре грамма клетчатки. Этот элемент позволяет контролировать уровень сахара в крови и способствует улучшению пищеварения. Кроме того, происходит питание «хороших» бактерий в ЖКТ. В результате улучшается настроение и укрепляется иммунитет.

В аналогичном объеме овоща содержится 150% минимальной суточной дозы витамина С. Он действует по аналогии с антиоксидантом – укрепляет здоровье глаз, повышает иммунитет, улучшает процесс усвоения железа. К тому же витамин выполняет важную роль в производстве природного коллагена.

В брюссельской капусте содержится витамин К. Он обеспечивает нормальное свертывание крови, отвечает за метаболизм костной ткани. Этот овощ служит источником жирных кислот омега-3 ALA. Они уменьшают показатель резистентности к инсулину, замедляют развитие слабоумия.

Кому нельзя есть брюссельскую капусту

Брюссельскую капусту нельзя есть людям, которые страдают повышенной кислотностью. Также этот продукт не рекомендуется употреблять при обострении патологий ЖКТ, щитовидной железы, при гастрите и подагре.

Блюда, где в составе присутствует данный овощ, нельзя есть людям, перенесшим инфаркт и тем, кто страдает болезнью Крона. Брюссельскую капусту необходимо употреблять с осторожностью, если имеется склонность к аллергии.