Названа сумма отдыха Полины Гагариной на Мальдивах

17.01.2021, 15:32, Разное

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Стало известно, во сколько популярной российской певице Полине Гагариной обошелся отпуск на Мальдивах. Туда она летала вместе со своими детьми и новым возлюбленным – музыкальным продюсером Владимиром Чинаевым.

Полет на частном джете

Полина Гагарина мечтала в начале года улететь на Мальдивы. Отправиться в путешествие артистке казалось чем-то нереальным. Однако знаменитость нашла способы, как это сделать. Рейсы в нужную страну во время пандемии организует одна из частных компаний. Выкупить можно не весь самолет, а несколько мест. Стоимость такой услуги не сильно дороже билетов в бизнес-класс.

Обычно подобные полеты обходятся на человека в 5-7 тысяч евро. поскольку Гагарина сделала рекламу авиакомпании, билеты достались ей по бартеру бесплатно или же с огромной скидкой.

Вилла за 300 тысяч рублей в сутки

За весь отпуск Гагарина могла заплатить более четырех миллионов рублей. Для артистки была забронирована вилла на острове Хуравалхи. В сутки за апартаменты с видом не океан пришлось платить 300 тысяч рублей. На вилле есть все необходимое для комфортного отдыха. К тому же в распоряжении знаменитости был собственный бассейн.

Развод и запрет на вывоз дочери за пределы РФ

В прошлом году Полина Гагарина развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым. От него у артистки есть дочь Мия. Экс-супруг не хотел давать разрешение на вывоз ребенка из страны. Он объяснил, что пошел на данный шаг из-за пандемии коронавируса и тяжелых перелетов.

Исхаков пока не готов публично обсуждать развод с Гагариной. Однако ему начали звонить журналисты, поэтому он решил прояснить ситуацию. Изначально фотографа никто не поставил в известность о том, куда и в сопровождении кого летит его дочь. После предоставления соответствующего запроса ответ Исхаков не получил. Отец знает, что наследница не очень хорошо переносит длительные полеты. Несмотря на такую позицию экс-мужа, у Гагариной получилось организовать совместный отдых с дочерью.

Официальный развод пара оформила перед Новым годом. Знаменитости прожили вместе шесть лет. Исхаков нашел общий язык с сыном Гагариной от первого брака.