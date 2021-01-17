 

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с «Постскриптума» на YouTube

17.01.2021, 15:30, Новости дня
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Роскомнадзор направил письмо руководству компании Google с требованием снять ограничения на распространение телепередачи «Постскриптум» на YouTube-канале телекомпании «ТВ Центр-Москва».

Ограничения были наложены на выпуск передачи, размещенный 26 декабря, администрация YouTube отметила его как неприемлемый. Просмотр разрешен только зарегистрированным пользователям, подтвердившим свое совершеннолетие, сообщается на сайте Роскомнадзора.

«В письме отмечается, что выпуск не содержит запрещенной информации, в нем обсуждаются традиционные для программы политические темы. Оснований для возрастных ограничений нет. Данные действия администрации YouTube являются недопустимым ограничением прав граждан на доступ к материалам российского СМИ на территории России», – отмечается на сайте ведомства.

Напомним, видеохостинг YouTube запретил на семь дней аккаунту действующего президента США Дональда Трампа загружать новые видео и вести трансляции.



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