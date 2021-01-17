Франция определила роль Китая во внешней политике Европы

17.01.2021, 15:30, Новости дня

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Власти Франции не намерены следовать логике блоковой политики в отношениях с Китаем. Европа видит в Пекине и партнера, и конкурента, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«В отношениях с Китаем мы не хотим следовать логике «блок против блока». Европа рассматривает эту страну одновременно как партнера, конкурента и системного соперника», – передает слова министра ТАСС.

Как отметил Ле Дриан, Франция предпочитает «действовать в коалиции по конкретным вопросам, например, по теме дезинформации или цифрового регулирования». «Если США предпримут аналогичный демарш, мы воспримем это позитивно», – подчеркнул глава французского МИДа.

Китай является седьмым по величине клиентом Франции (доля рынка Франции в Китае составляет 1,4%) и вторым по величине поставщиком (доля рынка Китая во Франции составляет 9%).