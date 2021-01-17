Мнение: Не сейчас

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17.01.2021, 15:00, Разное
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Бразилия не будет регистрировать российский Спутник V. Госрегулятор вернул запрос бразильской фармкомпании Uniao Quimica, сообщив, что препарат не соответствует минимальным критериям. Ранее РФПИ заявлял, что собирается поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V» в 2021 году

Логика Бразилии здесь вполне очевидна – ваша субстанция не прошла все положенные стадии испытаний, а потому что там за варево вы предлагаете – нам неведомо. Поэкспериментируйте вначале на кузнечиках или там на российских гражданах. А мы своих не на помойке нашли.

Источник: Эль Мюрид



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