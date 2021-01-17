 

Реальное число жертв пандемии в мире может быть на 20% выше официальных данных

17.01.2021, 14:46, Новости дня
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В статистику Университета Джона Хопкинса, согласно которой число умерших от коронавируса в мире превысило отметку в 2 миллиона, не попала примерно пятая часть всех смертей от COVID-19, передаёт CNN. При этом ситуация с коронавирусом в мире усугубляется. Тем не менее начало программ вакцинации от коронавируса в ряде стран телеканал называет «проблеском надежды».


Reuters

Спустя чуть более года после того, как в китайском Ухане был зарегистрирован первый случай смерти от COVID-19, число умерших от коронавируса в мире превысило 2 миллиона, пишет CNN со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса от 15 января. 

Как отмечается на сайте телеканала, подобное число смертей сравнимо с падением десяти крупнейших пассажирских самолётов Airbus A380 ежедневно на протяжении целого года.

Тем не менее эксперты утверждают, что реальное число жертв пандемии может быть намного больше официального. Дело в том, что в Университете Джона Хопкинса при подсчёте учитывают исключительно случаи гибели людей с подтверждённым заражением коронавирусом. Это значит, что те, кто умирает без точного диагноза, в эту статистику не попадают.

Как пишет CNN, в целом ряде стран по всему миру от COVID-19 могли умереть сотни тысяч людей, у которых из-за неэффективной системы тестирования так и не был подтверждён коронавирус. Так, по словам директора Института показателей и оценки здоровья при медицинском факультете Вашингтонского университета Кристофера Мюррея, согласно проведённому анализу, в статистику Университета Джона Хопкинса не попала примерно пятая часть всех смертей от COVID-19.

«Мы обнаружили, что в среднем общее число умерших на 20% выше, чем зарегистрированное число смертей», — заявил Мюррей, добавив, что от страны к стране число не вошедших в статистику жертв пандемии значительно отличается. Так, по словам эксперта, в таких странах как Эквадор, Перу или РФ общее количество смертей на 300-500% выше, чем число официально зарегистрированных случаев.

Более того, как отмечается на сайте телеканала, ситуация с коронавирусом в мире усугубляется и число умерших от COVID-19 растёт быстрее, чем когда-либо. В частности, 1 миллион человек погибли за восемь месяцев пандемии, однако прошло всего четыре месяца прежде, чем число жертв достигло 2 миллионов.

В целом ряде стран, включая США, Германию, Швецию, Индонезию, Израиль и Японию, на прошлой неделе были установлены очередные рекорды по количеству ежедневных случаев заражения коронавирусом. Число заболевших COVID-19 в мире за всё время пандемии приближается к ста миллионам.

Тем не менее программы вакцинации от коронавируса в странах по всему миру CNN называет «проблеском надежды», несмотря на то что пройдут годы прежде, чем прививки будут сделаны всем жителям планеты.



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