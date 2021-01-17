Эндокринолог Филиппова назвала 5 диет, опасных для здоровья

17.01.2021, 14:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский эндокринолог Татьяна Филиппова в беседе с «Пятым каналом» объяснила, что здоровье человека напрямую связано с его рационом. Она назвала 5 диет, которые опасны для здоровья.

Среди методик якобы правильного питания, эффективность которых не доказана учёными, Филиппова называет диету по группам крови. Её приверженцы считают, что человек должен выбирать те или иные продукты в зависимости от группы крови. Эндокринолог объясняет, что это никак не влияет ни на гормональный фон, ни на метаболический обмен.

По словам медика, дробное голодание может нанести вред организму. Принцип диеты заключается в том, что можно употреблять любые продукты, но 1-2 дня в неделю необходимо голодать. Доктор отметила, что если человек ограничивает себя в еде полностью, то неминуем гормональный сбой, вызывающий серьёзные осложнения.

Татьяна Филиппова развеяла миф о популярной для похудения рекомендации – не есть после шести вечера, объясняя, что это индивидуальный фактор. У каждого человека собственная активность и разное время отхода ко сну, а поэтому нельзя всех ставить под одну планку.

Доктор выступает против и диеты «Светофор», в которой продукты делятся на цвета. Так, зелёную пищу можно есть в неограниченном количестве, жёлтую – иногда, а красную – лучше ограничивать. Это приводит к нехватке витаминов и минералов.

Также неэффективным врач назвала раздельное питание, когда отдельно употребляются белки и углеводы. Филиппова считает, что для здорового организма необходимо одновременное поступление разнообразной пищи.