Война, разводы и коронавирус: В Сети рассказали о жизни Василия Ланового

17.01.2021, 14:38, Разное

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Вчера актеру Василию Лановому исполнилось 87 лет. В Сети вспомнили о пережитом знаменитым артистом, в жизни которого были и война, и разводы, и коронавирус.

16 января Василий Лановой отметил свой 87 день рождения, из-за Covid-19 он встретил его в больнице. По сведениям окружения актера, у него поражено коронавирусом пять процентов легочных тканей, сейчас он находится в клинике под наблюдением врачей. У мэтра отечественного театра и кино уже выработались антитела, поэтому вскоре его могут выписать из больницы. Это не первое испытание в жизни артиста, на его долю выпали и война, и расставания с близкими, и многие другие неурядицы, которые не сломили Ланового, сделав сильнее.

Детство Василия Ланового пришлось на годы Второй Мировой войны, по воспоминаниям актера, немецкий солдат выстрелил из автомата прямо над его головой. Из-за этого инцидента семилетний мальчик начал заикаться. После войны территория, на которой проживали родственники Ланового, перешла под управление Румынии. Из-за этого до четвертого класса будущий артист не умел даже писать на русском языке. Однако после переезда родителей в Москву не только наверстал упущенное, но и удостоился золотой медали при окончании школы. С помощью пения протяжных песен он избавился от дефектов речи, потому решил связать свою судьбу с театром. Еще обучаясь в Щукинском училище, Лановой начал участвовать спектаклях, постепенно переходя от второстепенных ролей к главным. Самой значительной работой молодого актера стала роль Павки Корчагина. Также полюбились советским зрителям герои, мастерски сыгранные Василием Семеновичем в картинах «Анна Каренина», «Алые паруса», а Шерлок Холмс, воплощенный звездой советского и российского кинематографа, признан лучшим в мире.

Первой супругой артиста была Татьяна Самойлова, в которую он влюбился на втором курсе училища. Однако девушка из обеспеченной семьи предпочитала карьеру семейным тяготам и не была готова к рождению ребенка, чего так хотел Василий Лановой. Аборт стал причиной разрыва между двумя актерами, не сложились отношения у актера и с Зинаидой Кириенко. Вторая жена была не только актрисой, но и режиссером, несмотря на то, что Тамара Зяблова старше мужа на пять лет, он постоянно ревновал избранницу. Их десятилетний брак закончился трагедией, Зяблова погибла в автокатастрофе, при этом вместе с ней погиб и ребенок, которого она вынашивала. Счастливым отцом Василий Семенович стал, женившись третий раз, Ирина Купченко родила актеру двоих сыновей. Как отмечает «Инфореактор», спустя долгую творческую жизнь артист остается одним из самых любимых зрителями.