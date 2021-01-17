Посетивший Россию американец объяснил силу русских

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17.01.2021, 14:36, Новости дня
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Американский драматург и журналист Тувия Тененбом в своей статье в журнале National Review рассказал о РФ во время пандемии, отметив, что россияне живут надеждами и чувствами, а не логикой и фактами, и в этом их сила.

Тененбом посетил Россию и оказался удивлен тому, что, несмотря на коронавирус, остаются открытыми торговые центры, кафе, рестораны. При этом он отметил, что повседневная жизнь в РФ выглядит такой, будто никакого COVID-19 на самом деле нет. По его словам, на Западе же люди живут в постоянном страхе, а в РФ же некоторые граждане, заходя в метро, снимают маски. «Россия – это не Запад, и даже логика здесь другая», – цитирует «Московский комсомолец» журналиста.

Американец рассказал, что хотел посетить службу в Храме Христа Спасителя, но ему это не удалось сделать, так как массовые собрания запрещены. Вместе с тем он был удивлен, что москвичи продолжают посещать ГУМ. Тененбом также посетил Санкт-Петербург. Его впечатлили слова одного из петербуржцев: «Наши предки пережили блокаду, а мы переживем любую чуму». Журналист добавил, что жители северной столицы до сих пор помнят и чтут блокаду Ленинграда. Он обратил внимание, что в связи с карантином в городе много вывесок на зданиях о сдачи помещений в аренду, однако рестораны не пустуют, а в транспорте полно людей.

По мнению Тененбома, русские живут надеждами и чувствами, а не логикой и фактами. «Они люди, а не компьютеры, и в этом их сила», – подчеркнул он, признавшись, что начал влюбляться в Россию и русских. Этот народ очень дружелюбный и гостеприимный, считает публицист. А на улицах вполне спокойно, чего не скажешь о США. Автор рассказал, что решил посетить Россию вопреки развязанной в США кампании, и нисколько не пожалел.

Ранее Американский военный Роберт Скейлз заявил, что автомат М-16 армии США уступает легендарному советскому АК-47.



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