Депутат Бундестага: В Европе Навального содержать никто не собирается

17.01.2021, 14:36, Новости дня

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Российский блогер Алексей Навальный в Германии «становится отработанным материалом», которого никто «содержать не собирается», сообщил депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

«Желание господина Навального вернуться назад на родину, или, скорее всего, не желание, а намерение, вызвано, по моему мнению, только одним – работодатели не нуждаются в нем здесь. Здесь он становится отработанным материалом, и содержать его никто не собирается. Он нужен заказчикам там, где он может дальше приносить какую-то медийную шумиху», – сказал немецкий парламентарий журналистам.

Гердт выразил уверенность, что Навальный решил вернуться не из патриотических чувств, поскольку призывал вводить санкции против России. Депутат добавил, что санкции способствуют снижению благосостояния простых людей, сокращению рабочих мест.

«И это все берется так простенько, легко, и способствует объявлению санкций, которые якобы должны нанести какой-то ущерб «режиму». И все это чистая ерунда. В чем заключается суть санкций – снизить благосостояние народа до минимума, чтобы вызвать недовольство этого народа и обвинить в этом правящее правительство. Сама логическая связь в этом всем по-другому не складывается», – отметил немецкий политик.

По мнению Гердта, до приезда Навального необходимо в медийном пространстве «выставить все законно обоснованные претензии и обвинения», которые планируется предъявить блогеру на месте.

«Если сейчас там (в России) начнется преследование, здесь (на Западе) опять начнется истерия – «вот, свобода и права человека нарушаются, надо усилить санкции». Поэтому я думаю, что именно с этим связано его возвращение домой. И сейчас важно медийно оповестить мир, что по нескольким статьям были совершены нарушения; мы обязаны как государство, не делая исключений ни к кому, и ему в том числе, такое поведение, вредящее стране и народу, разобрать на законных основаниях. И в случае, если все это будет подтверждено, ему грозит конкретный срок. И он должен будет сам решать, готов ли он предстать перед судом и свое поведение как-либо защищать», – указал депутат.

По его словам, США никогда не были примером демократии, история с Навальным это подтвердила, с Соединенных Штатов «слетела их маска». «Там всегда было то, что есть сейчас – страшнейшая манипуляция выборами, которую только можно себе представить. Этого себе не мог позволить ни [президент Белоруссии Александр] Лукашенко, ни [президент Сирии Башар] Асад – никто. А там это себе позволяют и при всем при этом прикрываются демократией. А те, кто пытаются это вскрыть, становятся там изгоями. Это не пример», – заключил парламентарий.

В свою очередь председатель союза журналистов Республики Сербской, журналист, главный редактор портала frontal.rs Даниел Симич назвал Навального «инструментом для раскручивания» новостей с целью вмешательства во внутреннюю российскую политику.

«Сейчас с изображениями солдат, спящих в американском Конгрессе на Капитолийском холме, США с нетерпением ждут некоторых привычных новостей на свой вкус, а именно о том, что где-то еще есть диктатура и недемократическое общество. В то же время здесь, в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине, они заявили, что новая администрация [избранного президента США Джо] Байдена хочет разрушить основы Дейтонского мирного соглашения и заставит местных политиков подчиниться и создать новый политический истеблишмент», – сказал Симич.

Россия, по мнению Симича, не придерживается таких «диктаторских манер», в то время как США «так себя ведут во всем мире». «Так насколько недемократично это общество, устанавливающее правила для выборов? И мы не знали, кто станет [американским] президентом в течение нескольких недель, и в то же время они пытались ввести новую высокотехнологичную цензуру в социальных сетях в Соединенных Штатах. Так что Навальный для них – это хорошая смена повестки, по которой они могут действовать, как раньше. Я считаю, что по делу Навального ничего не доказано. Признаков отравления нет. Есть что-то вроде экскурсии, на которую Навальный ездил в Германию. Итак, он снова возвращается. И теперь открыта возможность для новых расходов и новых посягательств в тех обществах, где СМИ уделяют внимание делу Навального или вообще политике Навального», – подвел итог журналист.

Политолог, российско-австрийский эксперт, генеральный секретарь института Суворова Патрик Поппель предположил, что возвращение Навального в Россию может обернуться очередной пиар-кампанией.

«Возвращение из Навального может стать пиар-кампанией. Запад все еще верит в цветную революцию в России», – сказал Поппель.

Между тем российский журналист, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Twitter заявил, что Навального в Германии охраняли особые силовые структуры.

«Алексея Навального в Германии 24/7 охраняла спецгруппа полицейских из команды по охране гостей немецкого правительства», – сообщил он.

Напомним, Навальный заявил, что собирается вернуться из Германии в Москву 17 января. Блогер сообщил, что намерен прилететь рейсом авиакомпании «Победа», который приземлится в аэропорту Внуково.

Между тем ФСИН объявила Навального в федеральный розыск за два дня до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше». Не исключено, что Навального могут задержать по прибытии в Россию. Ведомство сообщало, что он должен быть задержан до решения суда о замене ему условного срока реальным.

При этом юрист Илья Ремесло предположил, что блогер решил вернуться, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей.

Политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. Ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный.